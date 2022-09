Premier Litwy: współpraca między Polską a Litwą nie jest tylko deklaracją polityczną

Współpraca między Polską a Litwą nie jest tylko deklaracją polityczną, ale idą za tym bardzo praktyczne czyny - mówiła premier Litwy Ingrida Szimonyte po polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych w Wilnie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wtorek w Wilnie odbyły się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Podczas konferencji premierów Mateusza Morawieckiego i Ingridy Szimonyte podkreślała ona, że było to trzecie spotkanie w tym formacie, a wzięło w nim udział 12 ministrów z obu rządów. "To udowadnia, że współpraca między państwami i partnerstwo nie jest tylko deklaracją polityczną, ale idą za tym bardzo praktyczne czyny" - powiedziała.

Jak przekazała, wiodącym tematem rozmów była Ukraina i wojna, która toczy się o integralność terytorialną, suwerenność, a także wartości europejskie: za wolność, za możliwość podejmowania decyzji i za prawo życia nie pod dyktando. "Litwa i Polska przyjmują i proponują przyjęcia tego jako własną kwestię" - mówiła. "Jest to walka kultury z niekulturą, walka wolności z niewolnością i prawdy przed kłamstwem" - podkreślała.

Szimonyte mówiła, że ogromną odpowiedzialnością szefów MSZ obu państw jest skoncentrowanie uwagi międzynarodowej na sytuacji na Ukrainie.