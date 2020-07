Premier Luksemburga: możemy ciąć środki unijne, ale nie możemy "ciąć wartości"

Premier Luksemburga Xavier Bettel oświadczył, wchodząc do budynku Rady Europejskiej, że przywódcy UE mogą w ramach dążenia do kompromisu obciąć środki unijne, ale nie mogą "ciąć wartości". Nawiązał tak do propozycji mechanizmu uzależnienia wypłaty środków unijnych od praworządności.

"Dużo rozmawialiśmy o cięciach. Pytanie o cięcia w budżecie już jest problematyczne i trudne do zaakceptowania, ale aby osiągnąć kompromis, być może będziemy musieli powiedzieć +tak+" - powiedział Bettel.

Dodał jednak, że nie do przyjęcia jest "cięcie" wartości. "Nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której nasze wartości są wycinane, (...) wycinane są prawa, wycinany jest szacunek dla rządów prawa" - wskazał.

W poniedziałek wznowienie obrad szczytu UE w Brukseli przesunięto po raz kolejny, tym razem na godz. 18. Przywódcy cały czas prowadzą konsultacje.

Mechanizm uzależnienia wypłaty funduszy UE od praworządności mocno krytykował w sobotę premier Węgier Viktor Orban. Premier Mateusz Morawiecki mówił w poniedziałek, że aby porozumienie na szczycie UE było możliwe do zaakceptowania dla Polski, nie może być uznaniowości po stronie instytucji UE w zakresie praworządności.

Nad ranem szef Rady Europejskiej Charles Michel przedstawił unijnym przywódcom nową propozycję dotyczącą funduszu odbudowy i zawiesił posiedzenie. Podstawą do kompromisu ma być 390 mld euro w grantach w funduszu odbudowy i zmniejszone rabaty dla głównych płatników.

W niedzielę "oszczędni" - Austria, Holandia, Szwecja i Dania, do których dołączyła Finlandia - odrzucili kompromis, który zakładał, że w funduszu na odbudowę gospodarki będzie o 100 mld euro w grantach mniej, niż chciała KE. Kraje te domagały się obcięcia grantów do 350 mld euro, ale Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i inni optowali za liczbą wskazaną przez Michela, czyli 400 mld euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński