Premier Morawiecki: chcemy kupować amunicję wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu Pokoju

Wspólne zakupy amunicji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Pokoju (European Peace Facility) zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Jako jedno z potencjalnych źródeł zakupów wskazał Koreę Południową.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Odnosząc się do przystąpienia Polski do unijnego porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy, premier powiedział, że dzisiaj w Europie "wszędzie brakuje amunicji".

"Wykorzystując pieniądze z Europejskiego Funduszu Pokojowego będziemy dokonywać wspólnie zakupów w tych krajach, które mają więcej amunicji" - powiedział premier na konferencji w Brukseli po pierwszym dniu szczytu UE.

Dodał, że "w Europie takich krajów jest bardzo niewiele", a do państw, które według specjalistów dysponują znacznymi zasobami amunicji artyleryjskiej należy np. Korea Południowa. "Będziemy próbowali stamtąd również kupić tę amunicję i przeznaczyć na własne potrzeby. Ewentualnie, jeśli będzie zgoda strony koreańskiej, również na inne potrzeby, ale nie za nasze pieniądze, tylko za pieniądze, które pozyskujemy z Europejskiego Funduszu Pokojowego" - dodał.

Według premiera "gdyby tylko polskie firmy, które produkują niestety dalece za mało pocisków artyleryjskich, za mało amunicji, mogły produkować więcej, to cała ta produkcja na pniu mogłaby być kupiona za pieniądze europejskie i przesłana na Ukrainę".

Dodał, że w ten sposób Polska odniosłaby "korzyść nie tylko strategiczną, geopolityczną" poprzez wsparcie Ukrainy, "ale też bezpośrednią korzyść związaną z produkcją w Polsce".

"W związku z tym, że my tej amunicji produkujemy za mało, poleciłem ministrowi obrony, poleciłem w wielu miejscach zweryfikowanie możliwości szybkiego wdrożenia procesu produkcji amunicji" - powiedział Morawiecki. "Zachęcam również przedsiębiorców prywatnych, zagranicznych, ponieważ Polska potrzebuje dużo amunicji" - dodał. Zapewnił przy tym, że "jesteśmy u progu bardzo szybkiego przyrostu naszych możliwości produkcyjnych".

Poinformował, że możliwości wspólnych zakupów amunicji przez państwa członkowskie były również tematem jego rozmowy z kanclerzem Olafem Scholzem.

W poniedziałek 18 państw, w tym 17 unijnych, przystąpiło do porozumienia w sprawie wspólnych zakupów amunicji w celu wsparcia Ukrainy i uzupełnienia zapasów amunicji państw członkowskich. Porozumienie zakłada szybką ścieżkę na rzecz produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm i siedmioletni projekt zakupów amunicji różnych typów. Początkowo porozumienie podpisały Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Szwecja oraz Norwegia; w czwartek Europejska Agencja Obrony (EDA) poinformowała o przystąpieniu Hiszpanii, Litwy i Polski. EDA zaznaczyła, że do inicjatywy mogą się przyłączyć wszystkie należące do Agencji państwa (jest ich 27).