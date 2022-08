Premier Morawiecki dla „Le Figaro”: Ukraina zasługuje na wszelkie wsparcie Francji

Z powodu wojny w Ukrainie może dojść do implozji Europy; Kijów zasługuje na wszelkie wsparcie Francji – powiedział w poniedziałek w Paryżu dziennikowi „Le Figaro” premier RP Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Szef polskiego rządu podkreślił konieczność wzmocnienia sankcji wobec Rosji oraz utrzymywania wsparcia politycznego i wojskowego dla Ukrainy.

Premier Morawiecki poinformował, że rozmowa z prezydentem Macronem dotyczyła również "pośrednich skutków wojny, zwłaszcza zakłóceń na rynku energii, i inflacji".

"To są wyzwania dnia dzisiejszego, musimy na nie odpowiedzieć i znaleźć rozwiązania. Wezwałem również Emmanuela Macrona do zawieszenia na jakiś czas ETS (europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 - PAP), aby stworzyć przestrzeń do wytchnienia dla europejskich gospodarek - przekazał Morawiecki.

