Premier Morawiecki: jestem w Kijowie, żeby zamanifestować jedność z Ukrainą w obliczu niebezpieczeństw

Jestem tutaj, w Kijowie, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu niebezpieczeństw, żeby dopomóc w obronie bezpieczeństwa zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

"Jestem tutaj, dzisiaj w Kijowie po to właśnie, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu ryzyk, w obliczu niebezpieczeństw, o których wszyscy wiemy" - mówił we wtorek szef polskiego rządu na wspólnej konferencji w Kijowie z szefem ukraińskiego rządu.

Jak zaznaczył, "to jest moment, w obliczu którego cała Europa i cały świat zachodni musza się zjednoczyć na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy". "Wiemy doskonale, że właśnie te wartości stanowią też nie tylko o ukraińskiej racji stanu, ale także i europejskiej, w tym także i polskiej" - powiedział.

Morawiecki przekonywał, że "suwerenna Ukraina, demokratyczne państwo ukraińskie, jest w interesie całej Europy". "I zastanówmy się, jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, jaka mogłaby być alternatywa. I warto popatrzeć na Białoruś i tam zobaczyć, co tam się dzieje i w którym kierunku idzie reżim białoruski" - powiedział.

Premier Morawiecki przypomniał, że 27 stycznia polski Sejm przyjął uchwałę, która w "jednoznaczny sposób wspiera bezpieczeństwo, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy". "Dlatego stoimy dzisiaj ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, żeby pomóc, żeby dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada" - oświadczył.

We wtorek premier Morawiecki ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.