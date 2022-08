Premier Morawiecki: kiedy jesteśmy zjednoczeni potrafimy się lepiej obronić przed kryzysami

Rosja atakując Ukrainę wywołała monstrualny kryzys, który dotyka bezpieczeństwa, spraw energetycznych, kryzys polityczny i gospodarczy w najszerszym rozumieniu tego słowa. Ale kiedy jesteśmy zjednoczeni potrafimy się lepiej obronić przed kryzysami - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek premier przybył do Paryża m.in. na spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

"Rosja atakując Ukrainę wywołała monstrualny kryzys, (...) prawdopodobnie taki, który się dopiero zaczyna. Kryzys, który dotyka bezpieczeństwa, dotyka spraw energetycznych, kryzys polityczny i gospodarczy w najszerszym rozumieniu tego słowa. Wszystko to w jednym czasie" - powiedział premier przed spotkaniem.

Dodał, że warto zadać sobie w takiej sytuacji pytanie, jak się przed tymi kryzysami bronić.

"Na pewno przede wszystkim, kiedy jesteśmy zjednoczeni, to potrafimy się lepiej przed tymi kryzysami obronić. United we stand, divided we fall - jak mówimy sobie i za tą jedność bardzo dziękuję. Ale zjednoczeni nie znaczy zglajchszaltowani. Europa jest domem wielu państw, UE jest domem 27 państw, a więc różnorodność też musi być szanowana, musi być naszym niejako drugim imieniem" - powiedział premier.

"Chcemy poszerzać współpracę polsko-francuską, która bardzo dobrze wygląda, ale otwieramy ją też na nowych polach. Jednak ona tym lepiej będzie się rozwijać, im Europa będzie bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo jest, wiadomo, zawsze warunkiem wstępnym szybkiego rozwoju gospodarczego, dlatego razem z Francją, ramię w ramię, myślimy o wzmacnianiu europejskiego potencjału obronnego" - powiedział Morawiecki.

