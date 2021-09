Premier Morawiecki: nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczący w Forum Strategicznym w Bledzie w Słowenii powiedział, że Polska, Czechy czy Węgry powstały przed 1100 lat i niektóre instytucje demokratyczne mają dłużej niż w Europie Zachodniej.

"Mamy znacznie dłuższą tradycję i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej. Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu" - powiedział premier RP Mateusz Morawiecki podczas dyskusji panelowej podczas Forum Strategicznego w Bledzie w Słowenii.

Jego zdaniem wydarzenia na wschodniej granicy Polski oznaczają, że migracja, uchodźcy będą w najbliższych dekadach największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. "Nie można zamknąć jej w dzisiejszych granicach, co oznacza, że Bałkany Zachodnie powinny zostać włączone do architektury Unii Europejskiej tak szybko, jak to możliwe" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier RP uczestniczy razem z prezydentem Bułgarii oraz premierami Słowenii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej, Chorwacji, w debacie dotyczącej rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. Głównym mottem spotkania jest przekonanie, że przyszłość Europy jest ściśle związana z jej rozszerzeniem.

Premier Polski spotka się także z premierem Słowenii Janezem Janszą. Jednym z tematów rozmowy ma być sytuacja w Afganistanie oraz migracja.

Piotr Górecki