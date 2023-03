Premier Morawiecki: nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności

Nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności, te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane - zapewniał w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki pytany o kwestię powiązania wypłat z Funduszu Spójności ze spełnieniem tzw. warunków horyzontalnych.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji po zakończeniu pierwszego dnia obrad szczytu UE został m.in. zapytany o słowa unijnej komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry, która - jak wskazywał jeden z dziennikarzy - miała powiedzieć, że ciągle nie są spełnione tzw. warunki horyzontalne do wypłaty Funduszu Spójności.

Dziennikarz przytaczał także słowa unijnego komisarza Didiera Reyndersa, który miał powiedzieć w czwartek, że spełnienia wymaga nie tylko kwestia sądownictwa, ale także kwestie poszanowania mniejszości seksualnych w Polsce.

"Nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności, te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane. Na początku są zaliczki, teraz programy wchodzą w fazę projektowania, później realizacji. Zawsze tak jest, że najpierw muszą być wydatki certyfikowane, potem są kwalifikowane, potem wypłaty się odbywają. Żadnych negatywnych sygnałów od pani komisarz nie słyszałem ani pan minister (Grzegorz) Puda, który za to odpowiada" - mówił premier.

Także minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślał, że nie ma negatywnych sygnałów w tej kwestii płynących z Komisji Europejskiej. "Rozmawiałem również dzisiaj z panem ministrem Pudą. Nie ma sygnałów, żeby jakiekolwiek informacje płynęły ze strony Komisji Europejskiej, z których można by wnioskować, że realizacja Funduszy może być zagrożona" - mówił.

Dziennikarze podczas konferencji wskazywali, że nie chodzi o kwestionowanie zaliczek, które są wypłacane, ale - jak miała mówić unijna komisarz - o zwrot za zrealizowane faktury. Ich zdaniem, ze strony unijnej komisarz miało paść jasne stwierdzenie, że "kluczowa jest ustawa o Sądzie Najwyższym".

"Pani komisarz Ferreira była w Polsce jakieś 1,5 miesiąca temu, to chyba nie przyjeżdżałaby do Polski po to, żeby sama zaproponować, aby uroczyście rozpocząć kolejną wielką perspektywę - Fundusz Spójności dla Polski. Pięć tygodni temu była w Polsce, poprosiła pana ministra Pudę, poprosiła mnie wraz z jeszcze jednym komisarzem, abyśmy z pompą otworzyli Program Spójności z kolejnej perspektywy" - mówił Morawiecki.

Dodał, że również dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia dla realizacji tych projektów.