Premier Morawiecki: Polska i Rumunia mówią jednym głosem, dzięki temu jesteśmy silniejsi

Nasze wspólne racje przebijają się przez szklane sufity Brukseli dzięki temu, że Polska i Rumunia mówią jednym głosem. Razem jesteśmy silniejsi - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że oba kraje od początku rosyjskiej agresji stanęły murem za Ukrainą.

Szef polskiego rządu uczestniczył w Bukareszcie w polsko-rumuńskich konsultacjach międzyrządowych i ceremonii otwarcia Rumuńsko-Polskiego Forum Biznesowego. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem Morawiecki podkreślił, że Polska i Rumunia mają zbieżne podejścia do najważniejszych wyzwań.

"Od początku rosyjskiej agresji Polska i Rumunia stanęły murem za Ukrainą, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ukraińscy żołnierze umierają, także za naszą wolność. (...) Tylko jeżeli będziemy zdecydowanie starali się wspierać Ukrainę i odcinać tlen od machiny wojennej Putina z drugiej strony, tylko wtedy Ukraina może zwyciężyć w tej wojnie możliwie szybko" - oświadczył Morawiecki

Według premiera Polska i Rumunia, jako jedni z najbliższych sojuszników USA, są filarami NATO w tej części Europy. "Chcemy realnie wzmacniać Sojusz przez umocnienie współpracy wojskowej, o której rozmawialiśmy wiele podczas naszego spotkania. (...) Dbamy o wzajemne relacje, a ich siłę potwierdza obecność polskich żołnierzy w Rumunii i rumuńskich żołnierzy w Polsce" - powiedział szef polskiego rządu.

Zaznaczył, że wzmocnienie militarne państw naszego regionu służy temu, aby groźby ze strony Kremla spełzły na niczym. "Sąsiedzi są bezpieczni jeśli nawzajem się wspierają, są tym bezpieczniejsi jeśli sobie ufają, rozwijają współpracę gospodarczą i umacniają współpracę militarną. Polska i Rumunia są dla siebie takimi bardzo bliskimi partnerami" - dodał Morawiecki.

Jak podkreślił, położenie obu państw predestynuje je do bliskiej współpracy. "Dlatego rozmawialiśmy o Via Carpatia. Ta infrastruktura Północ-Południe przesunie jeszcze bardziej punkt ciężkości w kierunku Polski i Rumunii, a to jest bardzo ważne, bo dzięki temu przesunięciu nasz głos jest o wiele bardziej słyszany w Brukseli i w Waszyngtonie. Zrozumieliśmy wreszcie po 25 latach, że dużo lepiej jest współpracować ze sobą niż być rozgrywanym przez tych silniejszych" - mówił premier.

Jego zdaniem wspólne racje Polski i Rumunii przebijają się przez "szklane sufity Brukseli", skutkując m.in. lepszymi budżetami. "A to dzięki temu, że Polska i Rumunia mówią jednym głosem. Chcemy być silni własną siłą, ale nasza współpraca umacnia nas wyraźnie i wzmacnia ten głos w sposób bardzo widoczny. Razem jesteśmy silniejsi" - powiedział Morawiecki.