Premier Morawiecki porównał oferty PO i PiS

Premier Mateusz Morawicki porównał we wpisie na Facebooku oferty Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej m.in. dla emerytów. "Oferta PO to: pracuj jak najdłużej i pobieraj emerytury jak najkrócej. Oferta Prawo i Sprawiedliwość to ulgi, dodatki, wsparcie oraz 13 i 14 emerytura dla polskich seniorów" - napisał premier.

W czwartek, 25 sierpnia, ruszyły wypłaty 14. emerytur. Czternasta emerytura, czyli kolejne w 2022 roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi w sumie do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Jak informowała prezes ZUS Gertruda Uścińska "czternastka jest zwolniona z podatku dochodowego, a pobrana zostanie jedynie składka zdrowotna, dlatego wyniesie ona 1217,98 zł na rękę".

"Jak jest kryzys, to uważam że państwo powinno jeszcze bardziej pomagać" - wskazał Morawiecki w czwartkowej wypowiedzi dla TVP Info.

