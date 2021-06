Premier Morawiecki: propozycja spotkania liderów UE-Rosja przedwczesna; to byłaby nagroda dla prezydenta Rosji

Była propozycja Niemiec i Francji zorganizowania spotkania liderów UE-Rosja; ja i inni przywódcy, w tym państw bałtyckich uważamy, że byłoby to przedwczesne, że byłaby to swego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji - mówił przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu przypomniał, że najbardziej zasadniczą kwestią, która zdominowała rozmowy w czwartek, były relacje z Rosją.

"Rada Europejska odrzuciła propozycję zresetowania stosunków, do pewnego stopnia, z Rosją i spotkania na najwyższym szczeblu bez zakończenia agresywnej, prowokacyjnej polityki rosyjskiej wobec najbliższych sąsiadów, ale także wobec państw UE" - powiedział premier Morawiecki.

"Rzeczywiście była propozycja Niemiec, Francji, żeby doszło do spotkania liderów. Ja i wielu innych przywódców, a w szczególności państwa bałtyckie, lecz nie tylko, sądzimy, że jest to dalece przedwczesne, że dzisiaj byłaby to swojego rodzaju nagroda dla prezydenta Rosji za jego konsekwentną politykę, ale niestety politykę agresywną, prowokowania sąsiadów, ataków różnego rodzaju" - dodał.

Premier zaznaczył, że dyskusja na temat Rosji podzieliła przywódców unijnych.

"Tutaj Polska tę propozycję Niemiec odrzuciła, ponieważ uważamy, że byłoby to swoiste raczej docenienie prezydenta Putina, niż ukaranie za politykę agresywną" - dodał Morawiecki.