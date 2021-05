Premier Morawiecki przed szczytem UE: równe płace kobiet i mężczyzn to nasz priorytet

Równe płace dla kobiet i mężczyzn to jeden z naszych priorytetów; cieszę się, że dane wskazują, iż jesteśmy na wysokim miejscu w UE pod względem likwidowania różnic płacowych - mówił w piątek przed rozpoczęciem szczytu społecznego w Porto premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wśród istotnych wyzwań społecznych wymienił zlikwidowanie różnic płacowych na rynku pracy wśród kobiet i mężczyzn, a także dysproporcji dotyczącej warunków zatrudnienia ze względu na płeć.

"Równe płace dla kobiet i mężczyzn to jeden z naszych bardzo ważnych priorytetów. Cieszę się, że dane, które otrzymujemy z międzynarodowych instytutów badawczych wskazują, że jesteśmy wysoko pod względem likwidowania tych różnic płacowych między kobietami a mężczyznami, na 4-5 miejscu w UE" - mówił Morawiecki.

Szczyt społeczny w Porto, który rozpoczyna się w piątek, potrwa dwa dni. Unijni liderzy będą rozmawiać m.in. o przedstawionym przez Komisję Europejską planie działań społecznych. KE wyznaczyła cele, które powinny zostać osiągnięte w całej UE do 2030 roku, w tym zwiększenie stopy zatrudnienia przynajmniej do 78 proc., zwiększenie liczby dorosłych biorących udział w kursach i szkoleniach do 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Z Porto Rafał Białkowski