Premier Morawiecki przybył do Brukseli na szczyt UE ws. budżetu na lata 2021-2027

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek po południu przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów krajów UE będą kontynuować negocjacje ws. wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

Według nieoficjalnych informacji medialnych szczyt - planowany początkowo jedynie na czwartek - może zostać przedłużony co najmniej do piątku. Tuż przed jego rozpoczęciem, co planowane jest ok. godz. 15, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Węgier i Słowacji) wezmą udział w spotkaniu koordynacyjnym.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej unijni liderzy będą próbowali znaleźć kompromis w sprawie wieloletniego budżetu, jednak punktów spornych jest co najmniej kilka. Główną osią sporu są wpłaty do budżetu i jego wielkość. Bogatsze kraje chcą płacić mniej do unijnej kasy, a biedniejsze sprzeciwiają się cięciom budżetowym.

Ponadto w budżecie mają pojawić się nowe priorytety, takie jak zmiany klimatu, obronność czy migracja, a w wyniku brexitu do unijnej kasy trafi 60-75 mld euro mniej. Kraje, które sprzeciwiają się cięciom, w tym Polska, wielokrotnie wskazywały, że budżet powinien być bardziej ambitny w związku z nowymi celami, a na brexicie straci cała UE.

Wśród potencjalnych problemów w negocjacjach wymieniane są cięcia na tradycyjne polityki, w tym politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną, kwestia powiązania budżetu z praworządnością, likwidacja rabatów oraz nowe źródła wpływów budżetowych, które miałyby pochodzić z opłat za niepoddane recyklingowi opakowania plastikowe i z wpływów z handlu emisjami CO2. Mechanizm dotyczący powiązania budżetu z praworządnością został jednak osłabiony przez szefa RE Charles'a Michela, który wskazał, że do podjęcia decyzji o zamrożeniu funduszy będzie potrzeba kwalifikowanej większości państw członkowskich.

Przedstawiony w zeszłym tygodniu projekt budżetu autorstwa Michela zakłada poziom wydatków UE w latach 2021-2027 odpowiadający 1,074 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich. To znacznie mniej, niż chciała Komisja Europejska, która zaproponowała budżet na poziomie 1,1 proc., i mniej niż chciał Parlament Europejski, który oczekuje 1,3 proc. Te z pozoru niewielkie różnice mają ogromne znaczenie, bo 0,01 proc. to realnie ok. 10 mld euro mniej lub więcej w budżecie.

Według nieoficjalnych wyliczeń, które przekazało PAP źródło rządowe, najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej jest o 19 mld zł lepsza dla Polski niż projekt przedstawiony przez KE. Z informacji przekazanych przez źródło PAP wynika, że do Polski może trafić także o ponad 2 miliardy złotych więcej na Wspólną Politykę Rolną w porównaniu do propozycji Komisji.

W nowym budżecie - jeśli zostanie przyjęty w kształcie zaproponowanym przez Michela - nasz kraj mógłby także skorzystać z nowego instrumentu na rzecz wsparcia reform strukturalnych, przeznaczonego dla państw spoza strefy euro. Z tego tytułu, według wyliczeń rządowych, Polska może liczyć na ponad 9 miliardów złotych dodatkowych środków.

Minister ds. europejskich Konrad Szymański w rozmowie z PAP poinformował natomiast, że Polska zgodnie z nową propozycją miałaby otrzymać dodatkowo ponad 3 mld euro na politykę spójności.

Zgodnie z wcześniejszym projektem KE Polska miała otrzymać 64 mld euro w ramach polityki spójności. Przewidziane wówczas przez KE cięcia wynoszące ponad 23 proc. oznaczały, że do Polski trafiłoby o 19,5 mld euro mniej niż w obecnej perspektywie finansowej.

Poza dodatkowymi środkami na spójność do Polski ma trafić też około 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jednak Michel chce, by dostęp do połowy tych pieniędzy - według źródeł - był uzależniony od tego, czy Polska zgodzi się na osiągnięcie celu neutralności energetycznej do 2050 roku.

Premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w środowym "Financial Times" opowiedział się przeciwko cięciom w budżecie Unii Europejskiej. Ocenił, że zmniejszenie wydatków osłabiłoby Europę. Polski rząd od początku negocjacji opowiada się za większym budżetem, który, jak argumentuje, byłby adekwatny do stawianych sobie przez UE celów. Morawiecki w "FT" przekonywał, że także płatnicy netto korzystają np. na polityce spójności.

Szef polskiego rządu podkreślił również, że cięcia w polityce spójności, jak i we Wspólnej Polityce Rolnej, dotknęłyby przede wszystkim biedniejsze kraje Europy Wschodniej. W artykule "FT" Morawiecki postuluje wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników oraz zwrócenie uwagi na takie propozycje, jak podatek od transakcji finansowych, podatek cyfrowy czy podatki od lotów. Wskazał też, że w sfinansowaniu ambitnego budżetu UE pomogłaby poprawa ściągalności VAT, a w tej dziedzinie Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami.

