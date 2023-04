Premier Morawiecki przybył do Waszyngtonu; we wtorek spotka się z wiceprezydent USA

Premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek do Waszyngtonu, gdzie spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. W kolejnych dniach wizyty spotka się też z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Szef polskiego rządu przed wylotem do USA wskazał, że jego wyjazd jest bezpośrednią konsekwencją ostatniej wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce oraz konsekwencją rozmów prowadzonych podczas niej wraz z prezydentem RP Andrzejem Dudą. "Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim przedstawiliśmy naszą koncepcję partnerstwa i taką koncepcje partnerstwa jadę umacniać w Stanach Zjednoczonych" - podkreślił.

"Kiedy Polska za niecałe dwa lata będzie sprawowała prezydencję w Unii Europejskiej, to partnerstwo transatlantyckie, sojusz Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi uczynimy najważniejszym punktem tej prezydencji" - zapowiedział Morawiecki.

Pierwszym punktem wizyty premiera Morawieckiego w Waszyngtonie będzie spotkanie z wiceprezydent USA Kamalą Harris. "Tam na pewno również będziemy rozmawiać i o Ukrainie" - poinformował premier. Jak zaznaczył, wsparcie dla Ukrainy "jest naszym pragmatycznym celem i pragmatyczną racją stanu".

"Wyobraźmy sobie taki nieszczęśliwy scenariusz, że Ukraina upada. Boże uchowaj, ale gdyby coś takiego się stało, na pewno rozwój gospodarczy Polski ogromnie by ucierpiał, mielibyśmy następną falę migracji, mielibyśmy dużo mniej inwestorów zachodnich, a więc w naszym interesie jest budować sojusz z Amerykanami i Zachodnią Europą, by pomagać Ukrainie" - powiedział szef rządu. "To też będzie jeden z celów mojej wizyty i moich rozmów na ziemi amerykańskiej - zabiegać o wsparcie dla Ukrainy po to, aby Polska była bezpieczna" - dodał.

Według rzecznika rządu Piotra Müllera, premier podczas spotkania z wiceprezydent USA będzie rozmawiał o kwestiach polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, w tym w obszarze energetyki. "Poruszone zostaną także tematy związane z obszarem bezpieczeństwa" - zaznaczył.

Wizyta premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych ma potrwać do czwartku. Kolejnymi punktami wizyty będą spotkania z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Szef polskiego rządu weźmie także udział w dyskusji panelowej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Tematyką debaty będzie stan gospodarki na świecie oraz zagrożenia i wyzwania, które przed nami stoją w tym obszarze. W dyskusji wezmą również udział najważniejsze osoby związane ze światowym systemem gospodarczym. Premier ma także wziąć udział w spotkaniu w siedzibie Atlantic Council.