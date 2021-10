Premier Morawiecki przybył na dwudniowy szczyt UE do Brukseli

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek przed południem przybył do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Unijni liderzy będą rozmawiać m.in. o podwyżce cen energii, polityce migracyjnej i walce z pandemią.

Przed unijnym szczytem premier Morawiecki spotka się z ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji

Emmanuelem Macronem i premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem. Weźmie także udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Szefowie państw i rządów rozpoczną czwartkową sesję roboczą od omówienia podwyżek cen energii, które dotykają obecnie niemal całą Europę. W liście do unijnych przywódców szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że wzrost cen energii stanowi teraz wyzwanie dla odbudowy po pandemii. Poinformował, że rozmowy będą dotyczyły mechanizmów pomocy dla najbardziej dotkniętych podwyżkami, jak i zgromadzenia środków na wsparcie sektora w perspektywie średnio i długoterminowej.

Kolejnym tematem będzie dalsza walka z Covid-19, w tym proces szczepień oraz koordynacja i przygotowania do kolejnej fali pandemii.

W liście do unijnych liderów przewodniczący Rady przekazał, że omówi ona również "ostatnie wydarzenia związane z praworządnością". Choć Michel nie doprecyzował, w jakim kontekście zostanie poruszona kwestia "praworządności", to kilka państw, w tym Holandia i Szwecja chciały, aby Rada omówiła sytuację związaną z wyrokiem polskiego TK w sprawie prymatu konstytucji nad prawem UE. Podczas czerwcowego szczytu unijni liderzy dyskutowali o sytuacji na Węgrzech.

Wśród tematów znajdzie się także polityka cyfrowa i kwestia transformacji cyfrowej, polityka handlowa Wspólnoty oraz implementacja ustaleń czerwcowego szczytu w zakresie polityki migracyjnej.

Unijni liderzy omówią również stan przygotowań do szczytu ASEM w dniach 25-26 listopada 2021 r., szczytu Partnerstwa Wschodniego 15 grudnia 2021 r. oraz działań przed posiedzeniem COP26 w sprawie zmiany klimatu w Glasgow i COP15 w sprawie różnorodności biologicznej w Kunming.

W kontekście pandemii koronawirusa rzecznik polskiego rządu Piotr Müller w komunikacie podkreślił, że w ocenie Polski należy podjąć działania, mające na celu ograniczenie rozpowszechniania fake-newsów i dezinformacji dotyczących szczepionek, a także kontynuować kampanie zachęcające do szczepień.

Müller akcentował także skoordynowane podejście do swobody przepływu osób i wjazdu do UE i dodał, że Polska popiera międzynarodową współpracę w zakresie globalnego zarządzania zdrowiem i solidarności w celu zapewnienia równego dostępu do szczepionek dla wszystkich. Zapewnił, że Polska wspiera utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA). HERA ma być nowym organem odpowiedzialnym za opracowanie strategii na wypadek kolejnych kryzysów, a jednym z jego zadań będzie praca nad skróceniem łańcuchów dostaw w UE.

W kontekście polityki cyfrowej Müller podkreślił, że Polska akcentuje kluczową rolę cyfryzacji w wychodzeniu z kryzysu oraz potrzebę walki z atakami cyfrowymi.

Rzecznik rządu w komunikacie odniósł się także do podwyżki cen energii i zaznaczył, że zgodnie z polskim stanowiskiem KE powinna szukać długoterminowych rozwiązań problemów dotyczących wahań cen gazu, mając szczególnie na względzie potrzebę wsparcia najbardziej wrażliwych odbiorców gospodarstw domowych.

"Polska będzie zachęcać KE do wykorzystania przepisów dotyczących energii i konkurencji celem zweryfikowania potencjalnych manipulacji rynkiem przez głównych dostawców gazu w 2021 r." - podkreślił.

Müller odniósł się również do kwestii migracji i zaznaczył, że Polska wspiera rozwój całościowego podejścia do zarządzenia migracją i azylem z uwzględnieniem zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej. Jak ocenił, ostatnie wydarzenia na granicach zewnętrznych UE wskazują, że UE nie jest odpowiednio zabezpieczona przed atakami hybrydowymi.

Dwudniowy szczyt UE rozpocznie się w czwartek po południu i potrwa do piątkowego popołudnia.

Z Brukseli Mateusz Roszak