Premier Morawiecki przybył na Szczyt Społeczny i nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki przybył w piątek do Porto, gdzie weźmie udział w dwudniowym spotkaniu szefów państw i rządów UE. Głównymi tematami Szczytu Społecznego i nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej będzie wdrażanie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i walka z pandemią Covid-19.

Szczyt organizowany jest z inicjatywy Portugalii, która sprawuje aktualnie przewodnictwo w Radzie UE. Głównym tematem spotkania będzie plan działania na rzecz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, który Komisja Europejska zaprezentowała w marcu.

W przedstawionym planie KE zaproponowała szereg inicjatyw i wyznaczyła trzy cele, które powinny zostać osiągnięte w całej Europie do 2030 roku: stopa zatrudnienia - przynajmniej 78 proc., liczba dorosłych biorących co roku udział w kursach szkoleniowych - przynajmniej 60 proc. oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem - o co najmniej 15 mln, w tym o 5 mln dzieci.

Premier Morawiecki tuż przed wylotem zaznaczył, że udaje się do Portugalii "nie tylko żeby dyskutować o problemach ogólnoeuropejskich, ale także po to, żeby zaprezentować nasz model społeczny". "Ten model doprowadził do zasadniczej zmiany w kierunku większej sprawiedliwości społecznej" - wskazał.

Dodał, że polski rząd podjął próbę walki z takimi plagami jak bezrobocie, bieda, ubóstwo, czy wykluczenie, które "niszczą tkankę społeczną". "W Porto zaprezentujemy nasze osiągnięcia w tym zakresie. Model społeczny, który promuje podstawową komórkę społeczną jaką jest rodzina" - oświadczył.

W kontekście tematów, które chce poruszyć na spotkaniu w Porto, Morawiecki zwrócił uwagę, że sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwy system podatkowy. Podkreślił, że Polska zdecydowanie opowiada się za eliminacją rajów podatkowych nie tylko tych poza UE, ale też wewnątrz Unii.

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił przed wylotem, że wydarzeniem rozpoczynającym piątkowy szczyt będzie konferencja wysokiego szczebla, a w sesji otwierającej i zamykającej konferencję udział wezmą m.in. premier Portugali Antonio Costa, szefowa KE Ursula von der Leyen i przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. W dalszej części zaplanowane są trzy równoległe panele tematyczne szefów państw i rządów poświęcone opiece społecznej i zabezpieczeniu społecznemu, umiejętnościom i innowacjom, a także zatrudnieniu i pracy, w którym udział weźmie premier Morawiecki.

Celem nieformalnego posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się w sobotę będzie z kolei m.in. przyjęcie przez szefów państw i rządów tzw. Deklaracji z Porto. Ponadto planowane są dyskusje na temat walki z pandemią Covid-19, relacji z Indiami oraz sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku.

Morawiecki zapowiedział, że podczas spotkania unijnych liderów będzie podnosił kwestię uwolnienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19. "Na pewno głośno powiem o pewnej zmianie, która jest potrzebna, mianowicie o swobodnym dopuszczeniu do patentów na szczepionki przeciw Covid-19 wszystkich tych, którzy mają technologiczne możliwości produkowania i wykorzystywania swoich linii technicznych dla produkcji szczepionek" - oświadczył premier.

"Będę bardzo mocno wypowiadał się w tej sprawie i będziemy dążyć do tego, żeby przekonać te najbogatsze państwa, które są jednocześnie posiadaczami patentów do tego, żeby udostępniły te patenty i żeby ta produkcja mogła ruszyć w sposób zwielokrotniony" - dodał wskazując, że jest to konieczne, by wyeliminować epidemię na całym świecie.

W sobotę planowana jest także wideokonferencja unijnych przywódców z indyjskim premierem Narendrą Modim. Jej efektem ma być przyjęcie wspólnej deklaracji.

Z Porto Rafał Białkowski