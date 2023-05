Premier Mateusz Morawiecki przybył w niedzielę do bazy Sił Wczesnego Ostrzegania NATO w niemieckim Geilenkirchen. Następnie uda się do Akwizgranu, gdzie weźmie udział we wręczeniu nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu i narodowi ukraińskiemu.

Podczas niedzielnej wizyty premier odwiedzi bazę NATO i wygłosi przemówienie na cześć laureata, a także, po uroczystości wręczenia nagrody, weźmie udział w "manifestacji dla pokoju i wolności" przed akwizgrańskim ratuszu.