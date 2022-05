Premier Morawiecki: Putin uczynił z żywności narzędzie szantażu wobec świata

Rosyjski premier Władimir Putin uczynił z ukraińskiej żywności narzędzie szantażu wobec reszty świata - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki w udzielonym w Davos wywiadzie dla BBC. Dodał, że przypomina to "to, co Stalin zrobił w 1933 roku".

Szef polskiego rządu wskazał, że jest to "część strategii (Putina)", która ma na celu "wywołanie efektu lawinowego w Afryce Północnej i ogromnych fal migracyjnych".