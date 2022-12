Premier Morawiecki: uzgodniliśmy dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji

Dziewiąty pakiet sankcji został do końca uzgodniony; utrzymaliśmy jedność między państwami członkowskimi - poinformował w czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.

Premier Mateusz Morawiecki przyznał na konferencji prasowej w Brukseli, że jeszcze niedawno nie było wiadomo, czy dziewiąty pakiet sankcji zostanie przyjęty.

"Po tych dwóch turach negocjacji jesteśmy w punkcie takim, że te sankcje są do końca uzgodnione. To są sankcje, które pokazują, że jesteśmy wiarygodni z jednej strony, po drugie utrzymaliśmy jedność między państwami członkowskimi" - powiedział szef rządu.

Przyznał, że Rosja gra na zmęczenie Unii Europejskiej i podział wewnątrz Unii. "Nie dopuściliśmy do tego podziału" - zapewnił.

Premier poinformował, że wynegocjowane zostało to, co się wiąże z podatkami dla instytucji międzynarodowych. "Ta konstrukcja podatku, która została wynegocjowana, jest dla Polski dobra i korzystna" - powiedział szef rządu.

"Na wniosek Polski i Litwy zgłosiliśmy, aby sankcje na Rosję były rozpatrywane w cyklu dwunastomiesięcznym, żeby nie trzeba było co sześć miesięcy wracać do kwestii sankcji" - powiedział. Na następnej Radzie Europejskiej zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. "To kolejny ważny krok w kierunku osłabienia siły Rosji" - powiedział.

Jego zdaniem chodzi o to, "aby jak najszybciej zapanował pokój, ale dobry pokój, żeby to nie był pokój na zasadzie zwycięstwa Rosji nad Ukrainą".

Szef rządu dodał, że podjęto decyzję w sprawie sankcji indywidualnych, które objęły "blisko 200 osób z samej elity rosyjskiej". "Sankcje gospodarcze rozszerzają listę produktów podwójnego zastosowania objętych wzmocnioną kontrolą eksportu" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Rozszerzona została też lista produktów, których eksport do Rosji jest zakazany - dotyczy to np. elementów do dronów. Wprowadzono też zakaz inwestycji w sektor wydobywczy w Rosji, czego do tej pory nie było.

Jak podkreślał premier, trudne było "zbudowanie tego konsensusu wśród państw, które zmęczone są tym konfliktem i szukają rozwiązania jak najszybciej za każdą cenę". "Zwycięstwo Rosji w tej wojnie oznaczałoby kolejną wojnę" - podkreślał.