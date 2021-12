Premier Morawiecki w BBC: Mówienie o wystąpieniu Polski z UE jest dużą przesadą

Premier Mateusz Morawiecki w wyemitowanym w sobotę wywiadzie dla BBC World podkreślił, iż mówienie o wystąpieniu Polski z Unii Europejskiej jest dużą przesadą, a Polska jest być może nawet bardziej praworządnym krajem, niż kilka innych państw członkowskich.

Zapytany o trwające spory pomiędzy Warszawą a Brukselą na temat praworządności, a także o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu konstytucji nad prawem unijnym, szef polskiego rządu zauważył, że nie jest to pierwsze takie orzeczenie w UE, bo podobne wyroki wydały w trybunały w Niemczech, Francji czy Hiszpanii.

"To jest właśnie sedno sprawy - kto jest panem losów Unii Europejskiej? Są nimi państwa członkowskie, to one są panami traktatu, Traktatu o Unii Europejskiej, więc jeśli są jakieś nowe kompetencje do przekazania Unii Europejskiej, to musi to nastąpić za pomocą traktatu. Właśnie teraz mamy do czynienia z sytuacją, że Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE twierdzą, że mają i te kompetencje, które są wymienione w traktacie, i te kompetencje, które nie są wymienione" - wyjaśnił Morawiecki.

Podkreślił, że Polska respektuje prawa człowieka. "Nie tylko szanujemy artykuł 2, ale także - jeśli porównamy Polskę i praworządność w Polsce i sposób, w jaki chcieliśmy naprawić i wzmocnić niezależność naszego sądownictwa do innych krajów, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że jesteśmy jeszcze bardziej praworządnym państwem, niż kilku innych członków UE" - oświadczył premier.