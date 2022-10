Premier Morawiecki w CNBC: prawdziwą ceną rosyjskiego gazu jest krew Ukraińców i trudna zima w Europie

Kreml zachował się jak diler narkotykowy, bo początkowo oferował bardzo tani gaz, jednak teraz już znamy jego prawdziwą cenę. Jest nią krew żołnierzy, kobiet i dzieci na Ukrainie i nadchodząca trudna zima w Europie, gdy ceny gazu i elektryczności na całym kontynencie będą bardzo wysokie. Oto cena porozumienia między Niemcami a Rosją - powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w piątek wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNBC.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przekazał premier, ceny gazu, a nawet jego możliwy brak, to problem, który kraje Europy muszą rozwiązać wspólnie.

"Nie może być tak, że jeden najbogatszy i najbardziej rozwinięty kraj w Europie, czyli Niemcy, oraz część krajów sąsiednich, może blokować wszystko to, co się obecnie dzieje. W tym samym czasie ten bardzo bogaty kraj przekazuje kupę pieniędzy swoim własnym przedsiębiorstwom. Chcemy, żeby jednolity rynek europejski działał. Nie chcemy być traktowani protekcjonalnie przez kraje, które zachowują się w zupełnie odwrotny sposób niż ten, jakiego się od nich oczekuje" - przekazał premier Morawiecki, odpowiadając na pytanie o to, czy zmiany w polityce gazowej w Europie są możliwe w obliczu opozycji takich krajów jak Niemcy czy Holandia wobec polskiej propozycji "korytarza cenowego".

Szef rządu powiedział także, że kraje "należące do wolnego świata", które sprzedają gaz w bardzo wysokich cenach do państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powinny przemyśleć od nowa swoją strategię. Polski premier przyznał, że ma na myśli Norwegię i wyraził nadzieję, że długoterminowa umowa dwustronna dotycząca gazu, korzystna dla partnerów Norwegii, jak i dla norweskich producentów, jest możliwa do osiągnięcia.

"Korytarz cenowy" to alternatywny projekt opracowany przed piątkowym szczytem UE w Pradze przez Polskę, Włochy, Grecje i Belgię, czyli mechanizm regulujący pułap cenowy gazu ziemnego. Działałby on na poziomie hurtowym, a nie detalicznym, dotyczyłby importu ze wszystkich kierunków i nie byłby ograniczony tylko do gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.