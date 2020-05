Premier Morawiecki w "FAZ": jest jedna Europa, która potrzebuje solidarności i współpracy

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w wywiadzie dla dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung", że “pandemia koronawirusa i jej ekonomiczne następstwa mają wymiar nieporównywalnie większy, niż wszystkie kryzysy w ostatnim stuleciu". Podkreślił, że jest jedna Europa, która potrzebuje solidarności i współpracy.

Rozmowa z polskim premierem zostanie opublikowana we wtorkowym wydaniu niemieckiego dziennika. W wersji online "FAZ" ukazała się w poniedziałek.

"Najbardziej wymownym przykładem obrazującym skalę wyzwań jest bezprecedensowa liczba bezrobotnych w USA, sięgająca 38,6 miliona po 7 tygodniach pandemii" - zauważył premier.

W jego ocenie, polityka "zaciskania pasa", prowadzona podczas kryzysów od 2007 do 2013 roku, nie zdała egzaminu, toteż w obliczu obecnego kryzysu "unijna odpowiedź musi być zdecydowana i zapewnić naszemu kontynentowi dźwignię rozwoju".

Morawiecki podkreślił, że aby ustrzec się przed dalszymi podziałami ekonomicznymi, zwłaszcza między starymi i młodymi państwami Unii Europejskiej, trzeba przyjąć jednolity front: "Tylko grając zespołowo jesteśmy w stanie osiągnąć dobry, europejski wynik" - oznajmił.

"Pandemia koronawirusa dotknęła jednakowo całą Europę, a zatem reakcja na nią również powinna być wspólna" - dodał.

"Podstawowym warunkiem powodzenia działań antykryzysowych jest przestrzeganie zasady solidarności wszystkich państw należących do UE" - podkreślił.

Polski premier ostrzegł również przed podziałami i etykietowaniem. "(...) W tej chwili najbardziej powinniśmy się wystrzegać podziału. Na chorych i zdrowych, bądź na tych, którzy gorzej radzą sobie z kryzysem i tych, którzy potrafią lepiej stawić mu czoła".

Według Morawieckiego "w ostatnich latach Polska oraz kraje Grupy Wyszehradzkiej rozwijały się bardzo prężnie".

"W tym trudnym czasie możemy wnieść do wspólnoty europejskiej więcej siły i świeżości" - zaznaczył.

Na pytanie dotyczące koncepcji finansowania walki z kryzysem w UE, premier Morawiecki odpowiedział: "Z punktu widzenia Polski najlepsza byłaby opcja, która realizowałaby zasadę elastyczności i Unii +zjednoczonej w różnorodności+".

"To oczywiste, że kraje z tradycyjnie dużą rolą turystyki będą potrzebować innych narzędzi wsparcia, niż kraje, których produkt krajowy jest generowany przez przemysł samochodowy" - dodał.

Morawiecki wskazał możliwe rozwiązania problemów związanych z epidemią. "Jeżeli będziemy w stanie przyjąć odpowiednio szybko program odbudowy, nowy europejski Plan Marshalla, to możemy przekuć pocovidową zapaść w sukces, wzmocnić Unię" - uznał premier.

W rozmowie poruszony został również temat relacji Polski i USA. "Stany Zjednoczone i Europa podzielają te same wartości - demokrację, wolność, ludzką godność i prawa człowieka. Jeśli chcemy, by te wartości trwały i się rozwijały, konieczna jest współpraca euroatlantycka" - podkreślił Morawiecki.

"Żyjemy w czasach zmian, niestabilności, w trudnej i dynamicznie zmieniającej się epoce. Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. Architektura europejskiego i światowego ładu jest trudna do wyobrażenia bez udziału Stanów Zjednoczonych. Dobra, rozsądna współpraca USA i Europy to warunek sprawiedliwego porządku światowego" - dodał.

Pytany o ministra Jarosława Gowina, który według "FAZ" zablokował wybory prezydenckie w Polsce, odpowiedział: "Zjednoczona Prawica jest szerokim obozem politycznym, łączącym w sobie różne nurty. Tak było od samego początku i bez tego niemożliwe byłyby jej wyborcze zwycięstwa".

"Zaufanie do partnerów politycznych w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy jest warunkiem skutecznej realizacji wyznaczonych przez nas celów" - dodał.

Morawiecki odniósł się również do kwestii przebiegu zbliżających się wyborów prezydenckich. "(...) Zgodnie z zasadami demokracji, będą bezpośrednie, równe, powszechne, a głosowanie będzie miało charakter tajny" - powiedział premier.

Szef polskiego rządu skomentował tezę "FAZ" o możliwym zwycięstwie kandydata opozycji w wyborach prezydenckich. "Prezydent Andrzej Duda cieszy się bardzo dużym poparciem Polaków i jest faworytem w zbliżających się wyborach. Współpraca rządu z nim układa się bardzo dobrze, co w realiach pandemii okazało się mieć kluczowe znaczenie" - podkreślił Morawiecki.

Na pytanie "FAZ" o istnienie radykalnego w kwestiach światopoglądowych skrzydła w obozie rządowym, o którym wspominał prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki odparł: "Prezes Kaczyński powiedział również, że jesteśmy bardzo szeroką formacją i ta formuła jest źródłem naszego sukcesu". "Chcemy tę szansę wykorzystać jak najlepiej, przekuć ją w sukces gospodarczy. Nie oznacza to jednak, że odstąpimy od naszych wartości. Naszym celem jest mądra modernizacja, która nie wyrzeka się tradycji" - dodał.

Według "FAZ" radykalne skrzydło w polskim rządzie forsuje kolejne zmiany w sądownictwie, za co wkrótce Polsce mogą grozić kary finansowe i straty wizerunkowe. W odniesieniu do tej tezy polski premier wskazał na działania podjęte w Republice Czeskiej oraz w Niemczech: "Śledząc równolegle podobne procesy w innych krajach, nie dostrzegłem, aby nominacje nowego prezesa Sądu Najwyższego Republiki Czeskiej Petra Angyalossy'ego czy byłego polityka CDU Stephana Harbartha na prezesa Trybunału Konstytucyjnego były szeroko komentowane i krytykowane przez Komisję Europejską. Polska jest cały czas otwarta na dialog, bierze w nim czynny udział, jednak musi on być prowadzony w duchu zrozumienia i poszanowania prawa oraz uwarunkowań historycznych" - oznajmił premier.

Jak przypomniał "FAZ", Klub Jagielloński po 2015 roku napisał, że partii PiS uda się zniszczyć stary system, ale nie uda mu się zbudować nowego. W rozmowie z "FAZ" premier zaprzeczył takiej prognozie: "Nic bardziej błędnego. Zlikwidowaliśmy skrajne ubóstwo. Wprowadziliśmy świadczenia dla rodzin w celu zmniejszenia nierówności społecznych. Utworzyliśmy także sprawny system instytucji rozwoju. Udało nam się scyfryzować służbę zdrowia i wiele usług publicznych. Realizujemy szereg projektów infrastrukturalnych" - wymienił premier.

