Premier Morawiecki w "L’Opinion": Polski Ład uczyni system gospodarczy odpornym na kryzysy

Polski Ład ma na celu przebudowę systemu gospodarczego i społecznego, aby uczynić go bardziej odpornym na przyszłe kryzysy, bardziej sprawiedliwym, zdolnym do podniesienia Polski na wyższy poziom rozwoju – pisze w piątek premier Mateusz Morawiecki we francuskim dzienniku "L’Opinion".

W weekendowym wydaniu gazety teksty opublikowali w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" również prezes NBP prof. Adam Glapiński, szef IPN dr Jarosław Szarek, były prezes PAN prof. Michał Kleiber, szef polskiej misji przy OECD prof. Aleksander Surdej, popularyzatorzy nauki Marcin Jakubowski i Andrzej Krajewski, ekonomista William A. Allen oraz dyrektor Instytutu F. Chopina w Warszawie Artur Szklener.

Premier Morawiecki wyjaśnia założenia polskiego programu reform oraz podkreśla "bezprecedensowe wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej", które "pomogły wyhamować katastrofalne konsekwencje kryzysu Covid-19 i zatrzymać spadek PKB za rok 2020 na poziomie poniżej 3 proc., co było trzecim najlepszym wynikiem w Europie, a w grupie państw powyżej 10 mln mieszkańców nie mieliśmy konkurencji".

Szef polskiego rządu pisze o utrzymującej się stopie bezrobocia ok. 3 proc., co daje "absolutnie najlepszy wynik w UE". Morawiecki podkreśla, że inne dane tylko potwierdzają, iż gospodarka Polski "ma się naprawdę dobrze". Morawiecki wymienia tu prawie 25 mld euro (110 mld zł) eksportu w marcu br., co - jak podkreśla - jest "rekordem wszech czasów" oraz wskaźnik PMI, który przekroczył poziom 57 punktów, to kolejny historyczny rekord.

Szef rządu zauważa, że "Komisja Europejska wskazywała, że Polska jako jeden z zaledwie czterech krajów unijnych zarówno w krótkim, jak i długim okresie ma zabezpieczoną stabilność finansów publicznych".

A kryzys pandemii Covid-19 podsumowuje słowami: "Wyjątkowość dzisiejszego kryzysu polega na tym, że próżno szukać dla niego rozwiązań w podręcznikach. Nieważne, czy będziemy szukać u (Friedricha Augusta von) Hayeka czy u (Ferdinanda) Lassalle'a, żadna teoria kryzysu gospodarczego nie przewidywała sytuacji, w której z dnia na dzień następuje paraliż aktywności gospodarczej i społecznej niemal na całym świecie".

O stabilizacji i wyzwaniach dla gospodarki po kryzysie sanitarnym pisze prezes NBP prof. Glapiński.

Jako bank centralny NBP jest kustoszem majątku narodowego w postaci aktywów rezerwowych, których wartość przekracza 130 mld euro. W latach 2018-2019 NBP zakupił 125,7 ton złota, zwiększając swój zasób kruszcu do 228,7 ton, czyli do ok. 8 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych.

To jeden z filarów dających gwarancję polskiego rozwoju, o czym pisze William A. Allen, ekonomista National Institute of Economic and Social Research w Londynie, w latach 1972-2004 pracownik Banku Anglii. "Posiadanie przez NBP rezerw w złocie - o wartości jednej czwartej rocznego PKB - podnosi wiarygodność międzynarodową Polski oraz obniża koszty prywatnych pożyczek zagranicznych" - tłumaczy Allen w tekście "Mądre wzmacnianie siły gospodarczej Polski".

Prezes IPN Jarosław Szarek wylicza natomiast polskich odkrywców, innowatorów, wynalazców. "Dzięki Polakom rozwinęła się elektronika, chemia, przemysł lotniczy. Polacy skonstruowali ręczne wykrywacze min i rozszyfrowali niemiecką Enigmę, dzięki czemu szybciej skończyła się II wojna światowa" - wskazuje dr Szarek w tekście "Polscy innowatorzy zmienili świat".

Według ambasadora RP przy OECD prof. Aleksandra Surdeja Polacy rozumieją, że innowacje - nowe idee, odkrycia i wynalazki - z czasem przekładają się na nowe produkty i usługi, na wzrost produktywności i w rezultacie na poprawę warunków życia ludzi.

Redaktor naczelny pisma "Wszystko co najważniejsze" i były szef PAN prof. Michał Kleiber w artykule "Priorytetem jest ochrona planety" opisuje polskie dokonania w badaniach Antarktydy, w tym badania Henryka Arctowskiego, geofizyka i geografa, który w 1897 roku w wieku 26 lat współorganizował wyprawę na Antarktydę.

"Już dziesiąty raz +Opowiadamy Polskę światu+. Wcześniejsze edycje poświęcone były II wojnie światowej i zachowaniu Polaków, Bitwie Warszawskiej, czasom komunizmu w rocznicę Grudnia 1970, 40-leciu +Solidarności+ czy Dekadzie Europy Wschodniej. Z edycji na edycję coraz liczniej redakcje z całego świata korzystają z naszych materiałów. Ostatnio były to 62 redakcje, nasze teksty opublikowane były w 22 językach" - mówi PAP szef Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

"To nie jest projekt reklamowy, nie płacimy za publikacje, ale budujemy relacje z mediami, realizujemy wspólne projekty dziennikarskie, wymieniamy się tekstami" - podkreśla.

Mistewicz wskazuje, że "Francja jest jednym z najważniejszych krajów w europejskim rynku idei, w dyplomacji, w decyzjach dotyczących UE". "Dlatego tak ważna jest wspólna edycja tekstów o Polsce równocześnie w polskim miesięczniku +Wszystko co najważniejsze+ i we francuskim dzienniku +L'Opinion+. Nigdy Polska i Francja nie walczyły przeciwko sobie, współpraca naszych krajów powinna być lepsza. Takie projekty zwiększają wzajemne zrozumienie naszych państw" - zaznacza.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.

Z Paryża Katarzyna Stańko