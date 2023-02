Premier Morawiecki w węgierskich mediach: Rosja rozpoczęła imperialną ekspansję w celu odbudowy sowieckiej strefy wpływów

Rosja rozpoczęła swoją imperialną ekspansję w jednym celu: odbudowy dawnej sowieckiej strefy wpływów, bez względu na koszty i ofiary z tym związane - napisał polski premier Mateusz Morawiecki w tekście na rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę, opublikowanym przez węgierskie portale Telex oraz HVG.

Polski premier podkreślił, że w ciągu dwunastu miesięcy trwania wojny na Ukrainie brutalność rosyjska była bezprecedensowa. "Rosja dopuszcza się najohydniejszych zbrodni" - napisał premier. "Masowe groby, izby tortur, gwałty i porwania - oto prawdziwe oblicze rosyjskiej agresji" - dodał.

Szef polskiego rządu zaznaczył, że miniony rok był również rokiem bohaterstwa narodu ukraińskiego i samego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność, ale także o bezpieczeństwo całego kontynentu" - podkreślił.

Morawiecki przedstawił pięć lekcji, które płyną z roku wojny na Ukrainie.

Po pierwsze, rosyjska agresja nie jest lokalnym konfliktem, "dotyczy nas wszystkich". Jest ona częścią wieloletniego planu Władimira Putina, który jest realizowany co najmniej od dekady. "Rosja próbuje podpalić Europę. Jej celem jest destabilizacja całego światowego porządku gospodarczego" - napisał Morawiecki.

Po drugie, obecny kryzys energetyczny jest wynikiem brutalnego szantażu Putina i rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Rosja liczyła, że paraliż sektora energetycznego osłabi kraje europejskie i skłoni je do zdystansowania się od wojny na Ukrainie. Strategia wobec Zachodu od początku polegała na eskalacji kryzysu" - stwierdził polski premier. "Rosja napędza światowy kryzys gospodarczy" - podkreślił.

Po trzecie, nie można powrócić do polityki +business as usual+ z Rosjanami, normalizować stosunki z przestępczym reżimem. Koniecznym jest uniezależnienie się Europy od Rosji, przede wszystkim w sektorze energetycznym, czego Polska od dawna się domagała. "Deputinizacja, czyli zerwanie więzi z dyktatorską machiną przemocy stworzoną przez Putina, jest warunkiem sine qua non suwerenności Europy" - napisał Morawiecki.

Po czwarte, solidarność jest silniejsza od strachu. Widać ją w postaci pomocy, jaka płynie na Ukrainę ze wszystkich stron świata. "NATO udowodniło, że jest nie tylko najpotężniejszym sojuszem wojskowym na świecie, ale także zjednoczonym sojusznikiem. Razem pokonamy zło" - stwierdził szef polskiego rządu.

Po piąte, zachodnie sankcje i wysiłek wojenny Ukrainy przybliżyły zwycięstwo w walce z Rosją, jednak do pokonania Kremla trzeba budowy nowej politycznej i gospodarczej struktury bezpieczeństwa.

Morawiecki naszkicował przy tym dwa scenariusze dla przyszłości Europy.

"Jeden to zwycięstwo Ukrainy i pokój na kontynencie. Drugi to zwycięstwo Rosji i ekspansja imperialnych ambicji Putina" - stwierdził premier. "Jeśli Ukraina wyjdzie z tej wojny zwycięsko, to musimy już dziś zacząć myśleć o zmianie paradygmatu w polityce europejskiej" - dodał.

"Należy zrobić wszystko, aby największy geopolityczny koszmar XXI wieku wreszcie się skończył" - napisał Morawiecki.

Marcin Furdyna