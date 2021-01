Premier Orban: Węgry wyciągnęły wnioski z ciemnych rozdziałów swej historii

Węgry wyciągnęły wnioski z ciemnych rozdziałów swej historii – zapewnił premier Węgier Viktor Orban w liście do przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów Ronalda S. Laudera w środę, w Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

"Jako przywódcę o węgierskich korzeniach chciałbym Pana zapewnić, że Węgry wyciągnęły odpowiednie wnioski w ciemnego rozdziału węgierskiej historii, który tak wielu naszych rodaków należących do społeczności żydowskiej pozbawił życia, a ocalonych - kochanych osób" - napisał Orban, cytowany przez swego rzecznika Bertalana Havasiego.

Przodkowie matki Laudera pochodzili z Węgier.

Orban zaznaczył, że Węgry stoją na stanowisku zerowej tolerancji dla antysemityzmu, i zaproponował Światowemu Kongresowi Żydów oraz Lauderowi dalszą współpracę pod znakiem wspólnych interesów.

Szef kancelarii premiera Gergely Gulyas zapewnił w środę, że Węgry są dziś w stanie ochronić Żydów mieszkających na Węgrzech, a rząd węgierski broni godności ludzkiej, gwarantuje swobodę religijną oraz wspiera zachowanie i wzmocnienie kulturalnej tożsamości węgierskich Żydów.

Podkreślił, że tragedia Żydów podczas II wojny światowej była straszliwą tragedią w historii Europy i Węgier. "Pamiętamy morderców, którzy w przekonaniu o swojej wyższości rasowej tworzyli prawo, wydawali wyroki i rozkazy oraz mordowali niewinnych ludzi. Wspominamy o tym, by uniknąć w XXI wieku bezbożnych i nieludzkich dyktatur XX wieku" - oznajmił.

Zaznaczył przy tym, że Węgry pamiętają też o bohaterach, którzy potrafili pozostać ludźmi w nieludzkich czasach i pomagali, przezwyciężając swój lęk.

Gulyas oświadczył też, że rząd Węgier wyczuwa narastanie nowego antysemityzmu na świecie i z niepokojem obserwuje próby ograniczenia wolności religijnej prawnymi i administracyjnymi środkami.

Minister przyznał, że przed ośmioma dekadami własna ojczyzna nie zapewniła ochrony węgierskim Żydom, a węgierskie państwo, zwłaszcza po rozpoczęciu niemieckiej okupacji, słowem, czynem i zaniedbaniem współuczestniczyło w popełnianych potwornościach, teraz jednak węgierscy Żydzi mogą żyć jak najbezpieczniej.

Przed II wojną światową mieszkało na Węgrzech ok. 800 tys. Żydów, którzy stanowili trzecią co do wielkości wspólnotę żydowską w Europie. Holokaust rozpoczął się po zajęciu kraju przez hitlerowców w marcu 1944 roku. Około 70 proc. węgierskich Żydów zostało zamordowanych, z czego ponad połowa w niemieckim obozie zagłady Auschwitz.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska