Premier Palestyny: Izrael próbuje zmienić meczet Al-Aksa w żydowską świątynię

Wizyta skrajnie prawicowego ministra policji Izraela Itamara Ben Gwira na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, do której doszło we wtorek rano, została uznana przez premiera Palestyny Mohammeda Sztajeha za próbę przekształcenia znajdującego się tam meczetu Al-Aksa w żydowską świątynię.

Zwracając się do rządu Sztajeh wezwał Palestyńczyków do "stawienia czoła atakom na meczet Al-Aksa". Ben Gwir nie zbliżył się do samej muzułmańskiej świątyni, jednej z najważniejszych dla wyznawców islamu na świecie - zaznaczyła agencja Reutera.

"Wzgórze Świątynne jest otwarte dla każdego" - napisał na Twitterze izraelski polityk (https://tinyurl.com/5eaamux5). Jego wizyta trwała około 15 minut, w jej trakcie był otoczony przez ochroniarzy i nie doszło do żadnego incydentu.

Rzecznik radykalnej palestyńskiej organizacji Hamas stwierdził, komentując wizytę Ben-Gwira na Wzgórzu Świątynnym, że "kontynuacja takich zachowań zbliży wszystkie strony (konfliktu) do wielkiego starcia". Wcześniej palestyńskie MSZ nazwało ruch izraelskiego polityka "bezprecedensową prowokacją".

Kilka godzin przed przybyciem Ben Gwira na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie izraelscy żołnierze zabili palestyńskiego nastolatka w starciach niedaleko Betlejem - przekazali świadkowie, na których wypowiedzi powołał się Reuters. Wojsko izraelskie przekazało, że otworzono ogień, gdy Palestyńczycy zaczęli rzucać w żołnierzy kamieniami i bombami zapalającymi.

Ben Gwir przewodniczy skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła), która weszła do bloku Religijny Syjonizm. Nazywany jest przez media "podżegaczem" i konsekwentnie nawołuje do przemocy wobec Palestyńczyków oraz ich deportacji z Izraela.