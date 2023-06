Premier po szczycie V4: nasza wspólna postawa ws. problemów rosyjskich jest ważna

Ruch po stronie Jewgienija Prigożyna pokazał, że sytuacja w Rosji jest dalece niepewna. Rosja pokazuje, że jest państwem nieobliczalnym i dlatego nasza wspólna postawa w odniesieniu do problemów rosyjskich jest taka ważna - mówił w Bratysławie po szczycie V4 premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki, który w poniedziałek bierze udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej, mówił o buncie lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. "Ostatnie wydarzenia w Rosji, ten ruch po stronie Prigożyna, pokazał, że sytuacja w Rosji jest dalece niepewna" - powiedział.

"Omawialiśmy tę sytuację, w jaki sposób reagować, aby nie przereagować, a jednocześnie, żeby monitorować sytuację bardzo intensywnie i trzymać rękę na pulsie razem z naszymi sojusznikami w NATO" - przekazał szef polskiego rządu. "Rosja pokazuje, że jest państwem nieobliczalnym, po raz kolejny, i dlatego tym bardziej nasza uwspólniona, wspólna postawa w odniesieniu do problemów rosyjskich jest taka ważna" - dodał.

W piątek właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej regularnej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.