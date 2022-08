Premier: Polska wraz z Finlandią i krajami bałtyckimi popiera zablokowanie wiz dla obywateli rosyjskich

Polska wraz z Finlandią i krajami bałtyckimi popiera zablokowanie wszelkich wiz dla obywateli rosyjskich z wyjątkiem wiz humanitarnych - powiedział w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu przebywał z wizytą w Paryżu, gdzie m.in. uczestniczył w konferencji Stowarzyszenia Francuskich Pracodawców MEDEF.

Podczas briefingu premier Morawiecki pytany był, czy Francja gotowa jest dołączyć do koalicji krajów, które zablokują Rosjanom spędzanie wczasów w Unii Europejskiej.

"Dziś to nie jest czas, żeby korzystać z pieniędzy rosyjskich turystów. Musimy wysłać bardzo mocny sygnał do Rosji, do wszystkich rosyjskich obywateli, że działania, którymi popierają Putin są niedopuszczalne, są wręcz działaniami zbrodniczymi" - powiedział szef polskiego rządu.

Zaznaczył, że "ten kto popiera pośrednio zbrodnie, dopuszcza się zbrodni".

Premier Morawiecki dodał, że "Polska wraz z Finlandią i krajami bałtyckimi popiera "zablokowanie wszelkich wiz dla obywateli rosyjskich, z wyjątkiem wiz humanitarnych".

Szef rządu nawiązał także do swojej wizyt w Kijowie z początku wojny na Ukrainie, którą odbył wraz z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, premierem Czech i premierem Słowenii.

"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił nas wówczas, żebyśmy postawili problem zakazu wjazdu wszystkim członkom partii Jedna Rosja, która jednoznacznie wspiera prezydenta Putina, dlatego, że w ten sposób w Rosji wywierana będzie presja z różnych stron na Kreml, na Putina, aby zakończył tę wojnę" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że wszystko co zrobimy razem dla szybszego zakończenia wojny na Ukrainie jest dobre. "Uszczelnienie systemu wizowego, ukształtowanie go w taki sposób, aby Rosjanie nie mogli korzystać z normalnych dobrodziejstw podróżowania, jest właściwe" - ocenił premier.

