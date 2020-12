Premier Portugalii liczy, że do porozumienia ws. budżetu UE dojdzie w grudniu

Premier Portugalii Antonio Costa liczy, że do porozumienia ws. budżetu UE dojdzie w grudniu na unijnym szczycie w Brukseli. Jeśli się to nie uda, to jego zdaniem dojdzie do "paraliżu" w UE.

Szczyt unijny odbędzie się w dniach 10-11 grudnia, czyli w przyszłym tygodniu.

Jak powiedział Costa na wspólnej konferencji z szefem PE Davidem Sassolim, przywódcy na tym szczycie unijnym muszą znaleźć kompromis, tak żeby 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie nowy budżet.

"Jeśli nie, UE będzie sparaliżowana. (...) Nie możemy na nowo otwierać porozumienia Rady Europejskiej z lipca, a także porozumienia podpisanego z PE ws. różnych warunkowości. Rzeczy, które zostały uzgodniono, nie mogą być otwarte na nowo. (...) To oznacza, że w przyszłym tygodniu musimy uzyskać porozumienie" - powiedział premier Portugalii.

Sassoli poinformował, że prezydencja niemiecka prowadzi rozmowy w tej sprawie z rządami Polski i Węgier.

Szef PE rozmawiał w środę z Costą za pomocą łączy wideo o priorytetach portugalskiej prezydencji.