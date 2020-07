Premier Portugalii ma nadzieje na porozumienie ws. budżetu UE w niedzielę

Premier Portugalii Antonio Costa wyraził nadzieję, że niedziela będzie ostatnim dniem negocjacji w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. Według niego na szczycie w Brukseli "panuje dobra atmosfera".

"Jeśli nie, będzie to zła wiadomość dla Europy, zły sygnał dla podmiotów gospodarczych i wszystkich Europejczyków, którzy mają zaufanie do Unii i jej zdolności do szybkiego reagowania na obecny kryzys" - napisał Costa na Twitterze.

Zznaczył, że niektóre kwestie "wciąż są otwarte", ale na szczycie w Brukseli "panuje dobra atmosfera i dobra wola".

Szefowie państw i rządów rozmawiają od piątku o pakiecie opiewającym na 1,82 bln euro, na który składa się fundusz odbudowy wynoszący 750 mld euro oraz budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1,074 bln euro. Na drodze do kompromisu stoi opór krajów określających się jako "oszczędne", do których zaliczają się Austria, Dania, Szwecja, Holandia i Finlandia.

Z Brukseli Łukasz Osiński