Premier Portugalii na szczycie UE: odchodzeniu od paliw kopalnych nie może towarzyszyć wzrost bezrobocia

Premier Portugalii Antonio Costa w piątek wezwał władze UE podczas unijnego Szczytu Społecznego w Porto, aby w procesie przechodzenia do działań przeciwdziałających zmianom klimatu nie pogłębiać bezrobocia. Wskazał, że odchodzeniu od paliw kopalnych nie może towarzyszyć pogłębianie się ubóstwa.

"Przykład znajduje się blisko nas, w położonym nieopodal Porto Matosinhos, gdzie zlikwidowaliśmy w ostatnim czasie rafinerię" - powiedział Costa, zaznaczając, że wraz z zamknięciem tego zakładu konieczne było znalezienie jego pracownikom innego zatrudnienia.

W ocenie Costy proponowane przez władze unijne działania w obszarze walki z ociepleniem klimatu "nie mogą w konsekwencji oznaczać rosnącej liczby nowych bezrobotnych".

"Oczekujemy, że władze UE nie będą tylko patrzeć na poziom PKB i deficytu, ale również na wskaźniki bezrobocia i ubóstwa. Dzięki temu moglibyśmy zapewnić Unii kompletny kształt w ramach tego, czym powinna być skoordynowana polityka europejska" - ocenił premier Portugalii.

Costa wyjaśnił, że celem piątkowego Szczytu Społecznego jest omówienie trzech filarów polityki Komisji Europejskiej do 2030 r., zaprezentowanych w marcu. Należą do nich: dążenie do zatrudnienia w UE na poziomie co najmniej 78 proc., coroczne szkolenia dla 60 proc. pracowników, a także redukcja liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem o co najmniej 15 mln.

Z Lizbony Marcin Zatyka