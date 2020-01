Premier: propozycje podziału środków z unijnego FST to dobra wiadomość dla Polski

Zrozumienie dla naszej pozycji wyjściowej, które dało się zauważyć w przedstawionej w środę wstępnej propozycji podziału środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest dobrą, a może nawet bardzo dobrą wiadomością dla Polski - ocenił w czwartek w Pradze premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki wśród tematów rozmów premierów rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii w Pradze wymienił klimat i neutralność klimatyczną. "Z radością mogę stwierdzić, że nasi partnerzy rozumieją, że różny punkt startu musi jednocześnie oznaczać różne wzywania" - mówił szef polskiego rządu.

"Jednak to zrozumienie dla naszej pozycji wyjściowej, które jednocześnie dało się zauważyć we wczoraj przedstawionej wstępnej propozycji podziału środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest dobrą, a może nawet bardzo dobrą wiadomością dla Polski, ponieważ nasi partnerzy w Europie rozumieją to, że musimy jednocześnie dużo dłuższą i cięższą drogę w kierunku tej neutralności przejść, a więc może to zabrać trochę więcej czasu i będziemy musieli mieć więcej środków" - dodał

Według nieoficjalnych informacji PAP, więcej niż co czwarte euro (26,7 proc.) z funduszu na sprawiedliwą transformację, w tym zwłaszcza na wsparcie regionów węglowych, ma trafić do Polski. Ministerstwo Klimatu wyliczyło, że wstępna propozycja KE w sprawie mechanizmu otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł.