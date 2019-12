Premier: prowadzimy ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną

Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną; to, co udało nam się w nocy wynegocjować rzeczywiście będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny - powiedział w piątek po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

"Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną, politykę energetyczną" - podkreślił Morawiecki. "Musimy jednak zapewnić takie tempo zmian, jakie będzie dostosowane do potrzeb polskiej gospodarki, do potrzeb polskiego społeczeństwa. To jednocześnie gwarantuje nam, że będziemy w najszybszym możliwym tempie realizować programy zapewnienia czystego powietrza" - zaznaczył szef rządu. Premier wymienił tu programy "Czyste powietrze" oraz "Mój prąd".

Morawiecki podkreślił, że najważniejsza jest jakość życia zwykłej polskiej rodziny. "To, co udało nam się w nocy wynegocjować rzeczywiście będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny" - zapewnił.

Premier zaznaczył, że zmiany w systemie energetycznym, które są związane z neutralnością klimatyczną do 2050 r. muszą być dostosowane do polskich warunków, możliwości i potrzeb. "I tak się też stało" - podkreślił Morawiecki.

Ocenił, że był to "bardzo dobry rezultat". Dodał, że Polska dostała zwolnienie z zobowiązania Unii Europejskiej do osiągniecia neutralności klimatycznej w 2050 r.