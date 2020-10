Premier: Rada Europejska przyjęła zaproponowany przez nas plan gospodarczy dla Białorusi

Rada Europejska przyjęła w czwartek po długiej debacie zaproponowany przez nas plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem drugiego dnia nadzwyczajnego szczytu UE w Brukseli.

"Z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że Rada Europejska wczoraj po bardzo długiej debacie przyjęła zaproponowany przez nas (...) plan gospodarczy dla demokratycznej Białorusi" - poinformował premier.

"Było to konsekwencją naszych działań w ostatnich kilku tygodniach. Najpierw przedstawiliśmy ten plan w Lublinie naszym partnerom z Grupy Wyszehradzkiej, następnie tydzień temu przedstawiliśmy ten plan w Komisji Europejskiej pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen i ona również otrzymała takie zadanie od Rady Europejskiej, co zostało ujęte w konkluzjach, żeby ten plan dalej rozwinąć i przedstawić do realizacji w kolejnych miesiącach" - dodał szef polskiego rządu.