Premier: ścieżki dojścia państw do neutralności klimatycznej są różne

Ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej państw są różne - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Nie wyznaczamy dat, chcemy zachować zdrowy rozsądek; koszty transformacji systemu energetycznego musza być wsparte i będą przez UE - wskazał.

Przywódcy unijni porozumieli się w czwartek na szczycie w Brukseli ws. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Polska, jak podkreślono we wnioskach nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu przyszłego roku.

Szef rządu wskazał na konferencji prasowej, że warto zwrócić uwagę na różnice w uzależnieniu systemu energetycznego od węgla. "Nie jest winą Polski, że po drugiej wojnie światowej mogliśmy budować taki, a nie inny system energetyczny. Nie mogliśmy zbudować elektrowni jądrowej. Nasi południowi sąsiedzi Czesi, Słowacy, Węgrzy są dzisiaj w dużo lepszym, łatwiejszym położeniu od nas" - ocenił.

Premier stwierdził, że te argumenty spotkały się ze zrozumieniem. "Kilka innych argumentów też położyłem na stole np. konsumpcja versus emisje. (...) Mówimy o emisjach CO2 na głowę jednego mieszkańca, a dlaczego nie mówimy o konsumpcji CO2? To, że inne kraje członkowskie w miarę bezboleśnie, mogę tak powiedzieć, chociaż oczywiście negocjacje nie były łatwe ani szczególnie przyjemne, ale jednak ustąpiły Polsce, brało się z tego, że argument siły ustąpił przed siłą argumentu" - powiedział szef rządu.

Premier wskazał, że ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej w oczywisty sposób są różne. "Finlandia i Francja, mając zupełnie inne systemy i dużo więcej szczęścia w historii niż Polska, planują już na lata 30-te, może lata 40-te osiągnięcie tej neutralności klimatycznej" - mówił.

"My o polityce klimatycznej rozmawiamy na każdej Radzie Europejskiej. Przegląd, który wpisaliśmy będzie służył temu, żebyśmy we właściwy sposób doprecyzowali mechanizmy sprawiedliwej transformacji energetycznej" - zaznaczył premier.

"Nie wyznaczamy dzisiaj żadnych innych dat. Nie wiemy oczywiście, i nikt nie wie na świecie, jak będzie wyglądała technologia za 10, 20, tym bardziej za 30 lat. Chcemy zachować zdrowy rozsądek, szybkie tempo, jesteśmy bardzo ambitni klimatycznie, dbamy o środowisko naturalne, o czyste powietrze, natomiast koszty transformacji systemu energetycznego muszą być wsparte i będą przez Unię Europejską" - podkreślił Morawiecki.