Premier: Silne NATO zwycięży w sporze, który rozpętała Rosja

Nie dajemy się zastraszyć, coraz więcej środków przeznaczamy na obronność. Jesteśmy przekonani, że silne NATO zwycięży w sporze, który rozpętała Rosja - powiedział w niedzielę w Niemczech premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu odwiedził w niedzielę bazę Sił Wczesnego Ostrzegania NATO w Geilenkirchen. Zwracając się do żołnierzy, powiedział, że Rosja od lat działa według tego samego imperialnego schematu. "Polacy, Ukraińcy aż nadto dobrze poznali ten schemat działania, dlatego zainwestowaliśmy w bezpieczeństwo. Zainwestowaliśmy przede wszystkim poprzez wstąpienie do NATO. Dewizą NATO jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I my tego się trzymamy" - mówił premier.

Według niego poprzez budowę zabezpieczeń i interoperacyjności między sojusznikami możemy mówić o sztuce pokoju. "Nie dajemy się zastraszyć także dlatego, że coraz więcej środków przeznaczamy na obronność (...) Jesteśmy przekonani o tym, że silne NATO, nie dające się zastraszyć, zwycięży w tym ogromnym sporze, który Rosja rozpętała" - oświadczył.