Premier Słowenii apeluje o najostrzejsze sankcje dla Rosji

Słoweński premier Janez Jansa powiedział w czwartek, że popiera najbardziej dotkliwe sankcje wobec Rosji, jakie są możliwe do uzgodnienia wśród krajów UE i że Ukraina powinna dołączyć do bloku do 2030 roku.

"Obudziliśmy się w innej Europie. (...) Mówienie o sankcjach, jakie znamy z historii, to za mało" - powiedział Janza po przybyciu na nadzwyczajne rozmowy między przywódcami krajowymi UE, aby uzgodnić, jak ukarać Moskwę za napaść na Ukrainę.

Powiedział, że decyzja Niemiec o wstrzymaniu Nord Stream 2 była przełomem, ale UE powinna posunąć się znacznie dalej w nowych sankcjach wobec Rosji, aby upewnić się, że Kreml zapłaci wyższą cenę niż po wojnie z Gruzją i aneksji Krymu.

Z Brukseli Łukasz Osiński