Premier Trudeau: Kanada wyśle Ukrainie więcej broni

Kanada będzie przekazywać napadniętej przez Rosję Ukrainie kolejne transporty broni w nadchodzących dniach i tygodniach – zapowiedział w czwartek kanadyjski premier Justin Trudeau.

"Kanada będzie wysyłać na Ukrainę w nadchodzących dniach i tygodniach więcej broni, zarówno śmiercionośnej jak i nie śmiercionośnej - oświadczył Trudeau na transmitowanej przez kanadyjskie media konferencji prasowej po szczycie NATO w Brukseli.

Wyjaśnił, że Kanada jednocześnie poszukuje możliwości takiego składania zamówień, by broń trafiała bezpośrednio do wojsk ukraińskich. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi minister obrony Anity Anand, która w poniedziałek w telewizji CBC oznajmiła, że kanadyjskie zapasy broni zostały wyczerpane. Jednak jeszcze tego samego dnia szefowa kanadyjskiej dyplomacji Melanie Joly powiedziała we francuskojęzycznej telewizji LCN, że rząd rozważa możliwości współpracy z sektorem prywatnym w sprawie dalszych dostaw broni dla Ukrainy.

Minister obrony rozmawiała w czwartek z ministrem obrony Ukrainy Ołeksijem Reznikowem. Anand napisała na Twitterze, że Kanada i sojusznicy w NATO "nadal będą przekazywać Ukrainie pomoc w wielu formach".

W komunikacie biura prasowego premiera Trudeau po rozmowach w Brukseli znalazła się informacja o potwierdzonym zobowiązaniu Kanady do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w tym do wysłania dodatkowych żołnierzy. Natomiast Kanada zakazała swoim żołnierzom i rezerwistom dołączania do międzynarodowych oddziałów na Ukrainie - podała w czwartek agencja Canadian Press, cytując wypowiedź zastępczyni szefa Sztabu Generalnego generał Frances Allen.

Z Toronto Anna Lach