Premier Ukrainy: chcemy wzmocnić współpracę z NATO w regionie Morza Czarnego

Chcemy rozszerzyć współpracę z NATO w regionie Morza Czarnego - oświadczył we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem - podała agencja Interfax-Ukraina.

Na briefingu po rozmowach ze Stoltenbergiem Szmyhal oświadczył, że jego kraj kontynuuje reformy, by otrzymać plan na rzecz członkostwa w NATO (Membership Action Plan). Zaznaczył, że jest to kluczowym celem Ukrainy w krótkiej perspektywie.

Oznajmił też, że Kijów chce rozszerzyć współpracę z NATO w sferze bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Podkreślił, że Ukraina ma zamiar w tym roku rozpocząć budowę dwóch wojskowo-morskich baz w regionie Morza Czarnego i Azowskiego. Szef ukraińskiego rządu, który we wtorek rozpoczął wizytę w Brukseli, poinformował też, że rozmawiał ze Stoltenbergiem o przygotowaniach do manewrów Coherent Resilience, które odbędą się w 2021 roku.

Stoltenberg z kolei zaznaczył, że NATO zwiększyło obecność w regionie Morza Czarnego, gdzie, jak zauważył, swoją pozycję wzmacnia Rosja - pisze Interfax-Ukraina.

Sekretarz generalny podkreślił, że nie może wskazać konkretnej daty, kiedy Ukraina będzie przyjęta do NATO, ale zapewnił, że Sojusz będzie wspierał jej ambicje euroatlantyckie i dążenia do NATO. "Im większe sukcesy będzie odnosić Ukraina w realizowaniu reform, tym bliżej będzie standardów NATO i bliżej członkostwa w NATO" - wskazał. Zapewnił też, że "drzwi do NATO pozostają otwarte".

W czerwcu Ukraina otrzymała status członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO. Ma on na celu utrzymanie i pogłębienie współpracy pomiędzy państwami należącymi do Sojuszu i jego partnerami, którzy mieli znaczący wkład w prowadzone przez NATO operacje i misje.

Decyzją poprzedniego parlamentu Ukrainy w lutym 2019 roku dążenia tego państwa do członkostwa w NATO i UE zostały wpisane do konstytucji.