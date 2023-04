Premier Ukrainy Szmyhal: wręczyłem papieżowi album ze zdjęciami ukazującymi rosyjskie zbrodnie

Wręczyłem papieżowi album ze zdjęciami przedstawiającymi rosyjskie zbrodnie w Buczy, Borodziance i innych miejscowościach na Ukrainie; te fotografie dobitnie ukazują nienawiść i okrucieństwo agresora - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal po czwartkowej audiencji w Watykanie u papieża Franciszka.

"Podziękowałem Jego Świątobliwości za pomoc humanitarną (dla Ukrainy), a także za przyjęcie na leczenie do watykańskiego szpitala ukraińskich dzieci, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji" - dodał polityk w komunikacie na Telegramie (https://t.me/Denys_Smyhal/5112).

Wcześniej w czwartek ukraińskie media informowały, że Szmyhal omówił z papieżem możliwe inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz wsparcia "formuły pokoju", zaproponowanej w ubiegłym roku przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i dotyczącej zakończenia wojny z Rosją. Premier zaprosił też papieża do odwiedzenia Ukrainy, a także zaapelował do niego o wsparcie działań Kijowa na rzecz odzyskania ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych do Rosji.

Szmyhal jest pierwszym tak wysokim rangą reprezentantem władz w Kijowie, odwiedzającym Watykan od początku rosyjskiej inwazji, czyli od lutego 2022 roku.

Rozmowa papieża z szefem rządu Ukrainy trwała pół godziny. Doszło do niej w przeddzień podróży Franciszka na Węgry, w trakcie której oczekuje się jego wypowiedzi na temat wojny w Europie.

Ukraiński premier rozmawiał również z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.