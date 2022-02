Premier: ustaliliśmy najdalej idący pakiet sankcji na Rosję w historii UE

Zbudowaliśmy jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii UE - oświadczył premier Mateusz Morawiecki po nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej poświęconym agresji Rosji na Ukrainę.

Unijny szczyt zakończył w piątek w Brukseli po godz. 2 w nocy.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że szefom państw i rządów udało się "zbudować i utrzymać jedność wokół najdalej posuniętego pakietu sankcji na Rosję w historii Unii Europejskiej".

"Ten pakiet doprowadzi do zasadniczego ograniczenia w dostępie do technologii, do pieniędzy dla reżimu rosyjskiego. Pakiet wiąże się z bezprecedensowym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, atakiem, który zagraża jej integralności terytorialnej i suwerenności" - podkreślił szef polskiego rządu.