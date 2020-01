Premier: w energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu

W energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu, energetyki atomowej - mówił premier Mateusz Morawiecki w Tokio podczas spotkania z polskimi i japońskimi przedsiębiorcami. Nie wykluczył współpracy z Japonią w zakresie technologii konwersji energii z węgla na gaz.

Podczas trzeciej sesji rozmów z przedsiębiorcami, zorganizowanej przez PAIH i poświęconej energetyce szef polskiego rządu podkreślał, że Polska ma "nietypowy mix energetyczny", ale traktuje go jako szansę. Ocenił, że Polska może przeskoczyć pewne etapy rozwoju, inwestując np. w elektromobilność. "W energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu, energetyki atomowej. Wiemy, że Japonia jest najbardziej zawansowanym na świecie państwem w zakresie konwersji energii z węgla na gaz - być może to jest technologia, w obszarze której będziemy współpracować z Japonią" - mówił szef polskiego rządu.

Natomiast minister klimatu Michał Kurtyka podkreślał bliskie rozumienie wyzwań energetycznych przez Polskę i Japonię. Kurtyka stwierdził, że bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku będzie oparte nie tylko na dostępie do surowców, ale też na dostępi do opłacalnych technologii. "Polska i Japonia wspólnie stoją przed ogromną szansą, ale również przed realizacją naszych zobowiązań międzynarodowych w redukcji emisji i to może doprowadzić nie tylko do powstania nowej przestrzeni inwestycyjnej, nowej współpracy badawczej, ale wręcz strategicznej współpracy pomiędzy Polską a Japonią" - mówił Kurtyka.

Minister gospodarki, przemysłu i handlu Japonii Hiroshi Kajiyama podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby pogłębić związki Polski i Japonii. Jako jeden z obszarów możliwej współpracy wymieniał właśnie energetykę i wyraził nadzieję, że technologia zgazowania węgla przyczyni się do wykorzystania w Polsce węgla w sposób przyjazny dla środowiska. Zaznaczył, że Japonia wspiera także rozwój energetyki jądrowej m.in. przez prowadzenie szkoleń w Polsce.

"Mam nadzieję, że japońska technologia i wiedza zostaną wykorzystane w polskiej energetyce jądrowej" - mówił.

autor: Mateusz Roszak