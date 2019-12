Premier: w interesie krajów UE jest to, aby zmiany energetyczne w Polsce zachodziły bezboleśnie

W interesie Polski i pozostałych krajów UE jest zastosowanie odpowiednich mechanizmów wsparcia dla zmian energetycznych tak, żeby zachodziły one w Polsce możliwie bezboleśnie, z korzyścią dla społeczeństwa - powiedział w piątek po szczycie UE w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapytany w piątek po szczycie UE w Brukseli o to, czy Polska może nie otrzymać szacowanej kwoty ok. 20 mld euro z Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jeśli nie przystąpi do programu neutralności klimatycznej, odpowiedział, że "jest dokładnie odwrotnie".

"W interesie Polski i pozostałych krajów, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną wcześniej, jest to, by zastosować odpowiednie mechanizmy wsparcia dla zmian energetycznych, tak, żeby one także zachodziły w Polsce możliwie bezboleśnie, żeby było z korzyścią dla społeczeństwa, życie zwykłej rodziny" - dodał premier.

Zdaniem Morawieckiego "kolektywne liczenie neutralności klimatycznej zgodnie z zapisami konkluzji prowadzi do tego, że wspólnie mamy interes".