Premier w Paryżu: jest tylko jedno wyjście z kryzysu - współpraca gospodarcza, wspólne projekty i inwestycje

Dziś jest tylko jedno wyjście z kryzysu: bliska współpraca gospodarcza, wspólne projekty, wspólne inwestycje - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Paryżu. Wiele z tych inwestycji powinny koncentrować się wokół zmian klimatycznych oraz z efektywnością energetyczną - dodał.

Szef polskiego rządu przebywa z wizytą w Paryżu, gdzie wziął udział w konferencji Stowarzyszenia Francuskich Pracodawców MEDEF. Podczas swojego wystąpienia zwracał uwagę, że przez lata Europa dzieliła się na Wschód i Zachód. "Obecnie, jedyny podział, który powinien występować to ten pomiędzy krajami skoncentrowanymi na pokoju i rozwoju, a tymi, które koncentrują się na wojnie" - podkreślił premier.

"Dziś jest tylko jedno wyjście z kryzysu: bliska współpraca gospodarcza, wspólne projekty, wspólne inwestycje" - mówił. "Wiele z tych inwestycji, jeśli nie większość, powinny koncentrować się wokół zmian klimatycznych i projektów związanych z tą tematyką oraz z efektywnością energetyczną, ponieważ jednocześnie jest to właściwa odpowiedź na wyzwania, które stawia wojna" - podkreślił Morawiecki.

"Jeżeli Europa chce się liczyć w globalnym wyścigu, a mam nadzieję, że chcemy się w tym wyścigu liczyć, to nie możemy pozostać tylko tym starym kontynentem, musimy być młodym pełnym energii kontynentem, musimy stać się kontynentem nowych inwestycji, nowych technologii, w tym technologii jądrowych" - powiedział premier.

"Dlatego też Polska zawsze wspierała Francję i francuski przemysł jądrowy w Brukseli podczas dyskusji wokół źródeł energii, które mogłyby być dopuszczalne w kontekście polityki energetycznej w przemyśle wewnątrz Unii Europejskiej" - przypomniał.

Premier mówił też o tym, jak trudna sytuacja występuje za naszą wschodnią granicą. Podkreślał, że Ukraińcy walczą również za nasz dobrobyt. Przekonywał, że najlepszy sposób, w jaki możemy pomoc Ukrainie, to stworzenie im warunków do tego, by Ukraińcy mogli wrócić do swoich mężów, braci i synów, którzy walczą za wolność ich i naszą.

Według Morawieckiego musimy wspierać Ukraińców. "Jeżeli nie będziemy ich wspierać to oznacza, że ich zdradzimy. "Polska i Francja nigdy nie zdradzają swoich przyjaciół. Zdradzenie ich oznaczałoby zdradę wolności i braterstwa, a to są bardzo ważne idee, wartości w sercach Polaków i jak sądzę, również Francuzów" - dodał szef polskiego rządu.

