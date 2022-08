Premier w Paryżu: podkreślałem, że dla nas kluczowym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO

Podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem podkreślałem, że dla nas kluczowym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO. Podziękowałem za to, że Francja również wzmacnia wschodnią flankę NATO - powiedział w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w poniedziałek przebywał z wizytą w Paryżu, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Emmanuelem Macronem, uczestniczył także w konferencji Stowarzyszenia Francuskich Pracodawców MEDEF.

"Podkreślałem to w moim słowie wstępu, przed spotkaniem z prezydentem Francji, ale powiedziałem to również podczas spotkania, że dla nas kluczowym gwarantem bezpieczeństwa jest NATO, jest Pakt Północnoatlantycki" - przekazał Morawiecki.

Jak dodał "prezydent Macron wspomniał o tym, że Francuzi również wzmacniają wschodnią flankę NATO, wzmacniają obecność swoimi oddziałami, co idzie w ślad za ustaleniami NATO z Madrytu, czyli znaczące wzmocnienie sił szybkiego reagowania na flance wschodniej, co niezwykle jest ważne dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa". Zaznaczył, że podziękował za to prezydentowi Francji.

Inny z tematów - jak relacjonował Morawiecki - dotyczył tego, w jaki sposób "nasze dwa przemysły obronne, oczywiście francuski z racji historycznych dużo mocniejszy, mogą kooperować, jak wspólnie mogą przełożyć się na wzmocnienie naszego potencjału obronnego". "Tutaj też pojawiło się kilka jaskółek, kilka nowych możliwości, o które będę prosił nasze spółki zajmujące się przemysłem obronnym, nasze ministerstwo obrony, o nawiązanie bezpośrednich kontaktów, aby ta współpraca była jak najbardziej konkretna" - powiedział szef rządu.

