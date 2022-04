Premier: w Ukrainie zbrodnie popełniane przez Rosjan muszą zostać rozliczone

Zgliszcza, które zostawiają za sobą rosyjskie wojska to świadectwa barbarzyństwa, które muszą być wezwaniem do działania. Zbrodnie takie jak w Mariupolu muszą być rozliczone; zawirowania gospodarcze w Europie to zaledwie mały ślad krzywd Ukrainy - powiedział premier Mateusz Morawiecki we Lwowie.

Premier wraz z przedstawicielami ukraińskich władz odwiedził we wtorek tzw. miasteczko kontenerowe we Lwowie, gdzie schronili się uchodźcy z tych części Ukrainy, gdzie toczą się walki.

"Apeluję - porzućcie kalkulatory, sięgnijcie do swoich sumień - to jest mój apel do przywódców krajów zachodnich, po to, by zobaczyli, jak dzisiaj wygląda życie tutaj, w końcu w sercu Europy" - wezwał premier podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, "w Ukrainie bije dzisiaj serce Europy". "Tu jest front i barykady wolności i suwerenności. Musimy w pełni zdać sobie z tego sprawę. Te zgliszcza: popalone domy, zniszczone miasta, które rosyjskie wojsko zostawia za sobą, są wielkim świadectwa barbarzyństwa, ale jednocześnie muszą być dla nas wielkim wezwaniem do działania; dla Polski i Polaków jest takim wezwaniem" - zaznaczył premier Morawiecki.

"Dzień po dniu dostajemy ten raport z oblężonego miasta, z Mariupola. Widzimy, do jakich zbrodni tam dochodzi. Nie możemy tych zbrodni pozostawić nierozliczonymi, sprawiedliwości musi stać się zadość" - oświadczył.

Premier zaznaczył, że widać, że "ta wojna Putina przeciwko narodowi ukraińskiemu doprowadziła do wielkich zawirowań gospodarczych". "Ale czymże one są w porównaniu do życia ludzi tutaj, w Ukrainie? To, co dzieje się w zachodniej Europie, to jedynie maleńki ślad tego, jakie krzywdy ponoszą Ukraińcy?" - dodał.