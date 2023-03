Premier: ważne, by wdrażać szybko regulacje, które zwiększą konkurencyjność rynku wewnętrznego

Ważne, aby wdrażać szybko regulacje, które zwiększą konkurencyjność rynku wewnętrznego - mówił w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, rynek wewnętrzny jest ważny dla polskich małych i średnich przedsiębiorców.

Przed drugim dniem szczytu Rady Europejskiej szef polskiego rządu poinformował, że w piątek europejscy liderzy skupią się na stabilności rynku finansowego, która jest potrzebna, by rynek wewnętrzny działał bez przeszkód.

"Wczoraj była pierwsza dyskusja na temat rynku wewnętrznego. Dzisiaj dyskusja z szefową Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde" - przekazał Morawiecki. "Wskażę na kilka ryzyk, które niestety się zmaterializowały, o których rozmawialiśmy - ryzyko w sektorze bankowym, tak naprawdę bankructwo banku Credit Suisse i przejęcie jego" - mówił. Zapowiedział, że wskaże "również na ryzyka na rynku funduszy i związane z niektórymi instrumentami finansowymi".

Dodał, że wszystko to po to, by rynek wewnętrzny rozwijał się stabilnie. "Dla nas rynek wewnętrzny jest ogromną wartością. Rynek wewnętrzny to możliwości eksportowe polskich małych i średnich przedsiębiorców. Właśnie ich los interesuje mnie najbardziej i wszystkie regulacje, które tutaj są robione, analizuję pod tym kątem" - powiedział Morawiecki.

Poinformował także, że za kilka dni w Polsce spotka się z komisarzem do spraw rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem, który jest także odpowiedzialny za rynek usług. "Znaczna część gospodarki przesuwa się w kierunku usług, a rynek usług różnego rodzaju od budowlanych przez informatyczne, turystyczne, nie jest jeszcze tak zintegrowany w Europie, jak rynek dóbr czy rynek kapitałowy, o którym dziś będziemy rozmawiali" - powiedział premier.

Dodał, że to ważne, aby Polska "poszerzała granice swobód na jednolitym rynku w zakresie usług, ale jednocześnie inspirowała innych". "I to robimy tutaj - żeby wdrażać szybko takie regulacje, które zwiększą konkurencyjność całego rynku wewnętrznego" - powiedział Morawiecki.