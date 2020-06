Premier Węgier za zniesieniem sankcji UE wobec Białorusi i zacieśnieniem współpracy

Za zniesieniem sankcji unijnych wobec Białorusi i zacieśnieniem współpracy z nią opowiedział się w piątek w Mińsku premier Węgier Viktor Orban po spotkaniu z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką – poinformowała węgierska agencja MTI.

Orban podkreślił podczas wspólnej konferencji prasowej z Łukaszenką, że Białoruś uczestniczy w Partnerstwie Wschodnim, ale partnerstwa nie można budować na sankcjach. Według premiera Węgier współpraca z Eurazjatycką Unią Gospodarczą leży w gospodarczym i handlowym interesie Europy.

W lutym kraje Unii Europejskiej przedłużyły o rok, do 28 lutego 2021 roku, embargo na dostawy na Białoruś broni i sprzętu, który mógłby być wykorzystany do stosowania represji. Przedłużono też zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania dla czterech obywateli tego kraju.

Sankcje wobec tych osób są pochodną nierozwiązanych spraw zaginięcia dwóch polityków opozycji, a także jednego biznesmena i jednego dziennikarza w latach 1999-2000.

Orban - według białoruskiej agencji BiełTA - powiedział też, że Węgry i Białoruś uzgodniły, iż podejmą ścisłą współpracę techniczną w dziedzinie energetyki atomowej. "Obserwujemy projekt budowy elektrowni w Ostrowcu, bo nasza elektrownia (w Paksu - PAP) jest budowana na analogicznej zasadzie. Myślę, że będziemy mogli się dzielić doświadczeniami i wiedzą" - oznajmił. Łukaszenka potwierdził wolę wymiany doświadczeń w sferze energetyki jądrowej.

Według Łukaszenki zarówno Białoruś, jak i Węgry zetknęły się z "absolutnie bezprecedensowymi" przypadkami wywierania na nie z zewnątrz presji i próbami "przeciwdziałania realizowaniu suwerennego prawa do rozwijania pokojowych programów jądrowych". Wedle jego słów strony uzgodniły, że wspólnie będą udzielać "odpowiedniej, ale twardej" odpowiedzi na naciski z zewnątrz.

Pytany o to, dlaczego wielu przedstawicieli Zachodu chce narzucić innym postępowanie wobec pandemii koronawirusa, Orban odparł, że kraje zachodnie często uważają, iż reprezentują wyższe idee, a inne kraje im się nie przeciwstawiają.

"Żyjemy w epoce emancypacji Zachodu i Wschodu"- ocenił jednak, dodając, że coraz więcej krajów w Europie Środkowej mówi wprost, że będzie stawiać przede wszystkim na swoje własne interesy.

Łukaszenka oznajmił, że Węgry są dla Białorusi najbliższym partnerem w UE. "Jak nikt inny nas rozumieją i sprzyjają pogłębieniu naszych kontaktów z UE" - oświadczył, oceniając, że w ostatnich latach relacje jego kraju ze Wspólnotą znacznie się poprawiły, stały się bardziej pragmatyczne, równoprawne i produktywne. "Wielka w tym zasługa naszych przyjaciół z Budapesztu i osobiście Viktora Orbana" - powiedział.

Podkreślił, że oba kraje są zainteresowanie rozwojem Partnerstwa Wschodniego "jako inicjatywy zorientowanej na wzrost gospodarczy". Według niego Węgry zajmują konstruktywne stanowisko także w ramach NATO, którego stosunki z Białorusią cechują się coraz większym zaufaniem. "Białoruś jest gotowa do dalszego rozwoju dialogu na zasadzie wzajemnego szacunku i równych praw" - oznajmił Łukaszenka.

Podczas spotkania poruszono też kwestię uregulowania sytuacji na Ukrainie. "Tlący się tam konflikt jest czynnikiem destabilizującym dla europejskiego bezpieczeństwa i wyzwaniem dla całego regionu" - podkreślił Łukaszenka. Orban uznał, że jedyną nadzieją na rozwiązanie sytuacji jest porozumienie mińskie.

Zarówno Orban, jak i Łukaszenka opowiedzieli się za zacieśnieniem współpracy dwustronnej. "Nasze kontakty polityczne są niewystarczająco bliskie. Mało ze sobą rozmawiamy i także wartość współpracy gospodarczej jest skromna.(…) Mam wielką nadzieję, że to spotkanie będzie istotnym krokiem naprzód" - powiedział Orban. Także Łukaszenka oznajmił, że dwustronne kontakty polityczne i gospodarcze nie odpowiadają potencjałowi obu państw.

Orban, który jest pierwszym węgierskim premierem składającym oficjalną wizytę na Białorusi, powiedział, że przyjeżdżając do Mińska chciał pokazać, iż Białorusini mogą liczyć na Węgrów w ważnych dla nich sprawach politycznych i gospodarczych oraz że współpraca biznesowa obu krajów może liczyć na jego pełne poparcie. Dodał, że Węgry otworzyły w Eximbanku linię kredytową wysokości 40 mln euro na finansowanie współpracy firm z obu państw.

Łukaszenka zaznaczył, że wiele węgierskich marek jest szeroko znanych na Białorusi, a teraz zadanie polega na tym, by "marka Made in Belarus była nie mniej popularna na Węgrzech". Powiedział też, że liczy na wzrost w najbliższych latach wymiany handlowej z Węgrami do 500 mln euro z obecnych 255 mln euro.

"Biorąc pod uwagę plany Węgier przejścia na zielone technologie szczególnie dobre są perspektywy współpracy w produkcji autobusów, w tym elektrycznych, i być może innego sprzętu" - oznajmił białoruski prezydent.

Małgorzata Wyrzykowska