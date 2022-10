Premier Wielkiej Brytanii podała się do dymisji. To najkrótsza kadencja w historii UK

Uznaję, że w obecnej sytuacji nie mogę zrealizować mandatu, na podstawie którego zostałam wybrana przez Partię Konserwatywną - oświadczyła w czwartek Liz Truss, ogłaszając swoją rezygnację ze stanowiska liderki partii i premier Wielkiej Brytanii.

Liz Truss ogłosiła swoją rezygnację w 45. dniu po objęciu urzędu. Pozostanie na stanowisku do czasu wyboru jej następcy, co ma nastąpić do końca przyszłego tygodnia.

Oznacza to, że wyboru nowego lidera konserwatystów dokonają tylko posłowie, bez udziału wszystkich członków partii w decydującej rundzie. Truss przejdzie go historii jako zdecydowanie najkrócej rządząca premier w historii Wielkiej Brytanii.

Opozycja wzywa do nowych wyborów do Izby Gmin. Brytyjczycy są za

Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer w reakcji na rezygnację premier Liz Truss wezwał w czwartek do przeprowadzenia nowych wyborów do Izby Gmin. Jak przekonuje, Partia Konserwatywna straciła mandat do sprawowania władzy.

"Partia Konserwatywna pokazała, że nie ma już mandatu do rządzenia. (...) Nie mają mandatu, by poddać kraj kolejnemu eksperymentowi; Wielka Brytania nie jest ich osobistym lennem, którym mogą zarządzać jak chcą. Brytyjskie społeczeństwo zasługuje na należyty głos w sprawie przyszłości kraju; musi mieć szansę porównania chaosu torysów z planami Partii Pracy na uporządkowanie ich bałaganu, rozwijanie gospodarki z korzyścią dla ludzi pracy i odbudowanie kraju ku sprawiedliwszej, bardziej zielonej przyszłości. Musimy mieć szansę na nowy początek. Potrzebujemy wyborów powszechnych - teraz" - oświadczył Starmer.

Jak wynika z sondaży, wyborów chce zdecydowana większość Brytyjczyków.

Ostatnia premier za czasów królowej Elżbiety II

Liz Truss misję utworzenia nowego rządu otrzymała z rąk królowej Elżbiety II 6 września. Truss była trzecią kobietą zasiadającą w fotelu premiera Wlk. Brytanii - po Margaret Thatcher i Theresie May. Jednocześnie była ostatnim brytyjskim premierem za panowania Elżbiety II - monarchini zmarła dwa dni po spotkaniu z nową premier, tj. 8 września.

Na początku października brytyjski rząd wycofał się z budzącej ogromne kontrowersje decyzji o zniesieniu najwyższej, 45-procentowej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających, która została ogłoszona zaledwie 10 dni wcześniej.

Podczas konferencji prasowej w zeszły piątek 13. października Truss zapowiedziała rezygnację z obniżki podatku od korporacji. Mówiła, że jej rząd zrobi wszystko, co konieczne, by w dalszej perspektywie obniżyć dług publiczny.

Za błąd "w obliczu światowej inflacji" uznał poczynania brytyjskiej premier m.in. prezydent Joe Biden. Była też powszechnie krytykowana we własnym kraju.