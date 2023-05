Premier Włoch: cała Europa i cały wolny świat są dłużnikami Ukrainy

"Cała Europa i cały wolny świat są dłużnikami" Ukrainy - powiedziała premier Włoch Giorgia Meloni we wtorek w wystąpieniu na szczycie Rady Europy w Reykjaviku. Mówiła o potrzebie sporządzenia rejestru strat wojennych, by nie dopuścić do bezkarności Rosji.

Szefowa włoskiego rządu podkreśliła w przemówieniu przywołując sobotnią wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie: "Prezydent podziękował nam za to, jak pomagamy Ukrainie. Ale to my jesteśmy jej dłużnikami; pozwoliła zrozumieć całemu świata, jak trudno złamać wolny naród".

"Naród ukraiński nie tylko broni swojej ojczyzny, ale i wartości założycielskich tożsamości europejskiej. Gdyby Ukraina skapitulowała w kilka dni, my dzisiaj żylibyśmy w znacznie bardziej niebezpiecznym świecie" - mówiła premier w stolicy Islandii.

Zaznaczyła, że "cyniczna propaganda zamienia słowo +pokój+ z inwazją".

"Brutalna rosyjska agresja na Ukrainę zakwestionowała wiele pewników, do których zbyt długo byliśmy naiwnie przywiązani" - dodała Meloni.

Przypomniała, że Rada Europy jest "domem wszystkich Europejczyków, zbudowanym z precyzyjnym zadaniem tego, by uniknięto powtórzenia się okrucieństwa II wojny światowej, broniąc demokracji i prawa państw". "Bez prawa państw nie możemy bronić praw ludzi" - zauważyła premier Włoch.

Meloni zadeklarowała: "Zrobimy to, co do nas należy, by zagwarantować Ukrainie przyszłość w wolności, integralności i demokracji, na jaką zasługuje; przyszłość europejską".

Położyła nacisk na to, że Włochy natychmiast przystąpiły do porozumienia promowanego przez Radę Europy, by sporządzić rejestr szkód, wywołanych przez wojnę"; "po to, by nie było bezkarności" - dodała.

Premier Włoch oświadczyła także, że "Europa jest twierdzą wartości, zbudowaną przez tysiąclecia"; "naszą prawdziwą jedyną siłą wobec tyranów i nowych zagrożeń, w jakich żyją nasze społeczeństwa".